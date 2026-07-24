Потужний приліт «Фламінго» по військовому заводу в РФ: деталі

Російський Кіров 24 липня на собі відчув, що таке війна. Потужні вибухи лунали у місті, після чого виникла пожежа на території оборонного заводу "Авітек", що виготовляє зенітні ракети для російської окупаційної армії.

Атака на завод "Авітек"

У соцмережах вже активно поширюють відео запуску української ракети "Фламінго", яка успішно уразила об’єкт ВПК РФ за тисячу кілометрів від кордону.

Пізніше в компанії Fire Point офіційно підтвердили удар по заводу.

"У Кірові ракета FP-5 "Фламінго" вразила машинобудівне підприємство "АВІТЕК", що входить до концерну ПКО "Алмаз-Антей". "АВІТЕК" бере участь у виробництві ЗРК "Тор", крилатих ракет Х-101 та Х-59М2/Х-59М2А, постачаючи компоненти для їхніх двигунів. Крім того, завод здійснює виробництво, ремонт та модернізацію катапультних крісел К-36ДМ для винищувачів Су-34 та Су-57", – йдеться в повідомленні.

OSINT-аналітики визначили, що уражено Вятське машинобудівне підприємство "Авітек", що розташоване на Жовтневому проспекті у Кірові.

Варто зазначити, "Авітек" перебуває під санкціями США, України та інших країн.

Також видання "Коментарі" повідомляло – військова допомога Україні має супроводжуватися безперервним дипломатичним процесом, інакше війна ризикує затягнутися ще довгі роки. Таку думку у колонці для Financial Times висловив керівник програми з Росії та Євразії аналітичного центру Rand Corporation Семюел Чарап.

Раніше "Коментарі" писали – у ніч на 24 липня в Росії повідомили про атаку безпілотників на Санкт-Петербург, Ленінградську область і Твер, внаслідок чого спалахнули склади Wildberries.

Після 3 години ночі губернатор Ленобласті РФ Олександр Дрозденко повідомив про 33 нібито збиті безпілотники над Ленінградською областю. Водночас у соцмережах поширювалася інформація про прильоти у регіоні.



