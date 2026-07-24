Потужний приліт «Фламінго» по військовому заводу в РФ: деталі

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Кравцев Сергей
Російський Кіров 24 липня на собі відчув, що таке війна. Потужні вибухи лунали у місті, після чого виникла пожежа на території оборонного заводу "Авітек", що виготовляє зенітні ракети для російської окупаційної армії.
Атака на завод "Авітек"
У соцмережах вже активно поширюють відео запуску української ракети "Фламінго", яка успішно уразила об’єкт ВПК РФ за тисячу кілометрів від кордону.
Пізніше в компанії Fire Point офіційно підтвердили удар по заводу.
OSINT-аналітики визначили, що уражено Вятське машинобудівне підприємство "Авітек", що розташоване на Жовтневому проспекті у Кірові.
Варто зазначити, "Авітек" перебуває під санкціями США, України та інших країн.
Також видання "Коментарі" повідомляло – військова допомога Україні має супроводжуватися безперервним дипломатичним процесом, інакше війна ризикує затягнутися ще довгі роки. Таку думку у колонці для Financial Times висловив керівник програми з Росії та Євразії аналітичного центру Rand Corporation Семюел Чарап.
Раніше "Коментарі" писали – у ніч на 24 липня в Росії повідомили про атаку безпілотників на Санкт-Петербург, Ленінградську область і Твер, внаслідок чого спалахнули склади Wildberries.
Після 3 години ночі губернатор Ленобласті РФ Олександр Дрозденко повідомив про 33 нібито збиті безпілотники над Ленінградською областю. Водночас у соцмережах поширювалася інформація про прильоти у регіоні.