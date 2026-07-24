Європу закликали взяти ініціативу: на Заході назвали єдиний шлях до завершення війни

Військова допомога Україні має супроводжуватися безперервним дипломатичним процесом, інакше війна ризикує затягнутися ще довгі роки. Таку думку у колонці для Financial Times висловив керівник програми з Росії та Євразії аналітичного центру Rand Corporation Семюел Чарап.

Вибухи у Росії. Фото: з відкритих джерел

Експерт зазначає, що цього літа позиції України зміцнилися завдяки масштабній підтримці союзників. Європейський союз виділяє десятки мільярдів євро фінансової допомоги, запроваджує нові санкції проти Росії, а країни НАТО зобов'язалися значно збільшити обсяги військової підтримки наступного року.

Однак, на думку Чарапа, одних постачань зброї та економічного тиску недостатньо. Він переконаний, що паралельно повинен працювати постійний механізм переговорів, який дозволяє шукати можливості для припинення вогню навіть в умовах бойових дій, що продовжуються.

Аналітик нагадує, що після повернення Дональда Трампа до Білого дому Вашингтон активізував дипломатичні контакти, завдяки яким представники України та Росії вперше за кілька років провели прямі переговори. Проте американська стратегія неодноразово змінювалася, а увага Білого дому пізніше переключилася на кризу навколо Ірану.

На цьому тлі, вважає експерт, саме європейські країни отримали шанс взяти ініціативу у власні руки. На його думку, Великобританія, Франція та Німеччина мають перейти від політичних заяв до створення повноцінного переговорного формату за участю Києва, Москви, Європи та США.

Чарап визнає, що Росія може використати діалог для затягування часу. Однак він попереджає, що очікування на більш сприятливі умови несе не менші ризики. Як висновок експерт наводить слова Джона Кеннеді, наголошуючи, що лише поєднання дипломатії та військової підтримки здатне наблизити закінчення найбільшої війни в Європі з часів Другої світової.

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