Европу призвали взять инициативу: на Западе назвали единственный путь к завершению войны

Военная помощь Украине должна сопровождаться непрерывным дипломатическим процессом, иначе война рискует затянуться еще на долгие годы. Такое мнение в колонке для Financial Times высказал руководитель программы по России и Евразии аналитического центра Rand Corporation Сэмюэл Чарап.

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, что нынешним летом позиции Украины укрепились благодаря масштабной поддержке союзников. Европейский союз выделяет десятки миллиардов евро финансовой помощи, вводит новые санкции против России, а страны НАТО обязались значительно увеличить объемы военной поддержки в следующем году.

Однако, по мнению Чарапа, одних поставок оружия и экономического давления недостаточно. Он убежден, что параллельно должен работать постоянный механизм переговоров, позволяющий искать возможности для прекращения огня даже в условиях продолжающихся боевых действий.

Аналитик напоминает, что после возвращения Дональда Трампа в Белый дом Вашингтон активизировал дипломатические контакты, благодаря которым представители Украины и России впервые за несколько лет провели прямые переговоры. Тем не менее американская стратегия неоднократно менялась, а внимание Белого дома позже переключилось на кризис вокруг Ирана.

На этом фоне, считает эксперт, именно европейские страны получили шанс взять инициативу в собственные руки. По его мнению, Великобритания, Франция и Германия должны перейти от политических заявлений к созданию полноценного переговорного формата с участием Киева, Москвы, Европы и США.

Чарап признает, что Россия может использовать диалог для затягивания времени. Однако он предупреждает, что ожидание более благоприятных условий несет не меньшие риски. В качестве вывода эксперт приводит слова Джона Кеннеди, подчеркивая, что только сочетание дипломатии и военной поддержки способно приблизить окончание крупнейшей войны в Европе со времен Второй мировой.

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