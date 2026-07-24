Российский Киров 24 июля на себе почувствовал, что такое война. Мощные взрывы раздавались в городе, после чего возник пожар на территории оборонного завода "Авитек", производящий зенитные ракеты для российской оккупационной армии.

Атака на завод "Авитек"

В соцсетях уже активно распространяют видео запуска украинской ракеты "Фламинго", успешно поразившей объект ВПК РФ в тысяче километров от границы.

Позже в компании Fire Point официально подтвердили удар по заводу.

"В Кирове ракета FP-5 "Фламинго" поразила машиностроительное предприятие "АВИТЕК", входящее в концерн ПКО "Алмаз-Антей". "АВИТЕК" принимает участие в производстве ЗРК "Тор", крылатых ракет Х-101 и Х-59М2/Х-59М2А, ремонт и модернизацию катапультных кресел К-36ДМ для истребителей Су-34 и Су-57", – говорится в сообщении.

OSINT-аналитики определили, что поражено Вятское машиностроительное предприятие "Авитек", расположенное на Октябрьском проспекте в Кирове.

Стоит отметить, что "Авитек" находится под санкциями США, Украины и других стран.

Также издание "Комментарии" сообщало, что военная помощь Украине должна сопровождаться непрерывным дипломатическим процессом, иначе война рискует затянуться еще долгие годы. Такое мнение в колонке для Financial Times высказал руководитель программы из России и Евразии аналитического центра Rand Corporation Сэмюэл Чарап.

Ранее "Комментарии" писали — в ночь на 24 июля в России сообщили об атаке беспилотников на Санкт-Петербург, Ленинградскую область и Тверь, в результате чего вспыхнули склады Wildberries.

После 3 часов ночи губернатор Ленобласти РФ Александр Дрозденко сообщил о 33 якобы сбитых беспилотниках над Ленинградской областью. В то же время в соцсетях распространялась информация о прилетах в регионе.



