Мощный прилет «Фламинго» по военному заводу в РФ: детали

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Кравцев Сергей
Российский Киров 24 июля на себе почувствовал, что такое война. Мощные взрывы раздавались в городе, после чего возник пожар на территории оборонного завода "Авитек", производящий зенитные ракеты для российской оккупационной армии.
Атака на завод "Авитек"
В соцсетях уже активно распространяют видео запуска украинской ракеты "Фламинго", успешно поразившей объект ВПК РФ в тысяче километров от границы.
Позже в компании Fire Point официально подтвердили удар по заводу.
OSINT-аналитики определили, что поражено Вятское машиностроительное предприятие "Авитек", расположенное на Октябрьском проспекте в Кирове.
Стоит отметить, что "Авитек" находится под санкциями США, Украины и других стран.
Также издание "Комментарии" сообщало, что военная помощь Украине должна сопровождаться непрерывным дипломатическим процессом, иначе война рискует затянуться еще долгие годы. Такое мнение в колонке для Financial Times высказал руководитель программы из России и Евразии аналитического центра Rand Corporation Сэмюэл Чарап.
Ранее "Комментарии" писали — в ночь на 24 июля в России сообщили об атаке беспилотников на Санкт-Петербург, Ленинградскую область и Тверь, в результате чего вспыхнули склады Wildberries.
После 3 часов ночи губернатор Ленобласти РФ Александр Дрозденко сообщил о 33 якобы сбитых беспилотниках над Ленинградской областью. В то же время в соцсетях распространялась информация о прилетах в регионе.