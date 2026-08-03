“Потужні перемоги Зеленського без результату”: нардеп про останній шанс на мир у 2026 році

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Кречмаровская Наталия
У Сполучених Штатах Америки знову показують зацікавленість мирними переговорами щодо завершення війни в Україні. Уже пролунало декілька заяв на найвищому рівні щодо повернення до переговорного треку. У Раді зазначили, що шанс на встановлення миру уже восени є і ним потрібно скористатися.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олексій Гончаренко зазначив, що США змінили риторику щодо України та наголошують на відновленні дипломатичних зусиль. Цьому, за його словами, сприяли далекобійні удари України, що погіршило економічну ситуацію в РФ.
За словами парламентаря, дуже важливо, щоб Україна зробила все від нас залежне, щоб не втратити цей шанс.
При цьому нардеп не дає багато вірогідності на успіх, адже, за його словами, Путін буде чекати виборів США і ще однієї зими, бо це можливість знову кошмарить Україну.
Народний депутат нагадав, що після останніх візитів та зустрічі з Трампом транслюють постійні перемоги, але результатів немає.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, на що перетворилася війна.