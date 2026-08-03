“Потужні перемоги Зеленського без результату”: нардеп про останній шанс на мир у 2026 році

У Сполучених Штатах Америки знову показують зацікавленість мирними переговорами щодо завершення війни в Україні. Уже пролунало декілька заяв на найвищому рівні щодо повернення до переговорного треку. У Раді зазначили, що шанс на встановлення миру уже восени є і ним потрібно скористатися.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко зазначив, що США змінили риторику щодо України та наголошують на відновленні дипломатичних зусиль. Цьому, за його словами, сприяли далекобійні удари України, що погіршило економічну ситуацію в РФ.

“Очевидно, що саме зараз відкривається чергове маленьке віконечко можливостей. США фактично програли кампанію в Ірані — вони незадоволені тим, як це все йде. Попереду в Трампа буквально через три місяці вибори. І йому конче потрібно зараз показати якісь зовнішньополітичні перемоги. І тут він може спробувати домогтися цього в Україні — завершити цю війну”, — пояснив політик.

За словами парламентаря, дуже важливо, щоб Україна зробила все від нас залежне, щоб не втратити цей шанс.

При цьому нардеп не дає багато вірогідності на успіх, адже, за його словами, Путін буде чекати виборів США і ще однієї зими, бо це можливість знову кошмарить Україну.

“Є певне невелике вікно, яке все-таки варто спробувати влізти в це вікно і добитися миру цієї осені. Це був би найкращий для України варіант. Принаймні треба спробувати. А тому не треба впадати в потужні перемоги, як Зеленський”, — зазначив політик.

Народний депутат нагадав, що після останніх візитів та зустрічі з Трампом транслюють постійні перемоги, але результатів немає.

“Щось ракет перехоплювачів поки немає і що там далі буде, невідомо. І найголовніше — немає миру. Тому не знаю, про що він там говорить. Можливо, не зовсім про те, про що мав би”, — підсумував політик.

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