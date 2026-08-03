"Потужные победы Зеленского без результата": нардеп о последнем шансе на мир в 2026 году

В Соединенных Штатах Америки снова показывают заинтересованность мирными переговорами по завершению войны в Украине. Уже прозвучало несколько заявлений на самом высоком уровне по возвращению в переговорный трек. В Раде отметили, что шанс на установление мира уже осенью есть, и им нужно воспользоваться.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что США изменили риторику в отношении Украины и отмечают возобновление дипломатических усилий. Этому, по его словам, способствовали дальнобойные удары Украины, что усугубило экономическую ситуацию в РФ.

"Очевидно, что именно сейчас открывается очередное маленькое окошечко возможностей. США фактически проиграли кампанию в Иране — они недовольны тем, как это все идет. Впереди у Трампа буквально через три месяца выборы. И ему очень нужно сейчас показать какие-то внешнеполитические победы. И здесь он может попытаться добиться этого в Украине — завершить эту войну”, — пояснил политик.

По словам парламентария, очень важно, чтобы Украина сделала все от нас зависящее, чтобы не упустить этот шанс.

При этом нардеп не дает много вероятности успеха, ведь, по его словам, Путин будет ждать выборов США и еще одной зимы, потому что это возможность снова кошмарит Украину.

"Есть определенное небольшое окно, которое все-таки стоит попытаться влезть в это окно и добиться мира этой осенью. Это был бы лучший для Украины вариант. По крайней мере, нужно попробовать. А потому не надо впадать в потужные победы, как Зеленский", — отметил политик.

Народный депутат напомнил, что после последних визитов и встреч с Трампом транслируют постоянные победы, но результатов нет.

"Что-то ракет перехватчиков пока нет и что там дальше будет, неизвестно. И самое главное — нет мира. Поэтому не знаю, о чем он там говорит. Возможно, не совсем о том, о чем должен", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, во что превратилась война.







