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Кречмаровская Наталия
В Соединенных Штатах Америки снова показывают заинтересованность мирными переговорами по завершению войны в Украине. Уже прозвучало несколько заявлений на самом высоком уровне по возвращению в переговорный трек. В Раде отметили, что шанс на установление мира уже осенью есть, и им нужно воспользоваться.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что США изменили риторику в отношении Украины и отмечают возобновление дипломатических усилий. Этому, по его словам, способствовали дальнобойные удары Украины, что усугубило экономическую ситуацию в РФ.
По словам парламентария, очень важно, чтобы Украина сделала все от нас зависящее, чтобы не упустить этот шанс.
При этом нардеп не дает много вероятности успеха, ведь, по его словам, Путин будет ждать выборов США и еще одной зимы, потому что это возможность снова кошмарит Украину.
Народный депутат напомнил, что после последних визитов и встреч с Трампом транслируют постоянные победы, но результатов нет.
Напомним: портал "Комментарии" писал, во что превратилась война.