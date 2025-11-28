"Потрібно визнати дещо дуже важливе": чому війна в Україні – це не війна Путіна

Російська війна проти України не є виключно проєктом російського диктатора Володимира Путіна, адже її підтримує більшість суспільства у РФ. Про це заявив колишній президент Польщі Александер Кваснєвський, зауваживши, що корені агресії РФ значно глибші, ніж персональні амбіції кремлівського лідера.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Александер Кваснєвський в інтерв’ю "Укрінформу" заявив, що важливо відмовитися від зручного пояснення, що війна проти України, це лише "персональна примха" Путіна. Експрезидент Польщі впевнений, що росіяни масово схвалюють імперську політику Росії.

"Потрібно визнати дещо дуже важливе: це не війна Путіна. Це війна Путіна, якого підтримує більшість російського суспільства… Іншими словами, для пересічного росіянина вибір між особистим комфортом і силою держави буде очевидним: вони оберуть велич Росії", — сказав Кваснєвський.

На його думку, це демонструє системний світогляд, сформований десятиліттями пропаганди й імперського виховання. Колишній президент Польщі наголошує, що у Західній Європі цінність людського життя є визначальною, а у Росії ж домінує інший підхід, коли державна велич важливіша за життя конкретної людини.

"Поки росіяни демонструватимуть такий підхід, Путін чи його наступники продовжуватимуть цю війну і докладатимуть зусиль до відбудови "великої Росії"", – наголосив Кваснєвський.

Кваснєвський наголошує, що нині в Росії немає впливових політичних сил, здатних запропонувати іншу модель розвитку, яка була б орієнтована на добробут та свободу громадян.

