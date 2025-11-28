"Потрібно визнати дещо дуже важливе": чому війна в Україні – це не війна Путіна

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Російська війна проти України не є виключно проєктом російського диктатора Володимира Путіна, адже її підтримує більшість суспільства у РФ. Про це заявив колишній президент Польщі Александер Кваснєвський, зауваживши, що корені агресії РФ значно глибші, ніж персональні амбіції кремлівського лідера.
Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел
Александер Кваснєвський в інтерв’ю "Укрінформу" заявив, що важливо відмовитися від зручного пояснення, що війна проти України, це лише "персональна примха" Путіна. Експрезидент Польщі впевнений, що росіяни масово схвалюють імперську політику Росії.
На його думку, це демонструє системний світогляд, сформований десятиліттями пропаганди й імперського виховання. Колишній президент Польщі наголошує, що у Західній Європі цінність людського життя є визначальною, а у Росії ж домінує інший підхід, коли державна велич важливіша за життя конкретної людини.
Кваснєвський наголошує, що нині в Росії немає впливових політичних сил, здатних запропонувати іншу модель розвитку, яка була б орієнтована на добробут та свободу громадян.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путіну потрібно від захоплених в Україні територій.
Також "Коментарі" писали, що поки Путін говорить про корупцію в Україні, в Росії вкрали вдесятеро більше.