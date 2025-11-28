logo

Война с Россией "Нужно признать кое-что очень важное": почему война в Украине – это не война Путина
НОВОСТИ

"Нужно признать кое-что очень важное": почему война в Украине – это не война Путина

Бывший президент Польши Александер Квасьневский заявил, что войну против Украины поддерживает большинство россиян.

28 ноября 2025, 17:27
Автор:
avatar

Slava Kot

Российская война против Украины не исключительно проект российского диктатора Владимира Путина, ведь ее поддерживает большинство общества в РФ. Об этом заявил бывший президент Польши Александер Квасьневский, заметив, что корни агрессии РФ значительно глубже персональных амбиций кремлевского лидера.

"Нужно признать кое-что очень важное": почему война в Украине – это не война Путина

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Александер Квасьневский в интервью "Укринформу" заявил, что важно отказаться от удобного объяснения, что война против Украины это лишь "персональная прихоть" Путина. Экс-президент Польши уверен, что россияне массово одобряют имперскую политику России.

"Нужно признать кое-что очень важное: это не война Путина. Это война Путина, поддерживаемого большинством российского общества… Другими словами, для рядового россиянина выбор между личным комфортом и силой государства будет очевидным: они изберут величие России", — сказал Квасьневский.

По его мнению, это демонстрирует системное мировоззрение, сформированное десятилетиями пропаганды и имперского воспитания. Бывший президент Польши отмечает, что в Западной Европе ценность человеческой жизни является определяющей, а в России же доминирует другой подход, когда государственное величие важнее жизни конкретного человека.

"Пока россияне будут демонстрировать такой подход, Путин или его преемники будут продолжать эту войну и прилагать усилия для восстановления "великой России"", — подчеркнул Квасьневский.

Квасьневский отмечает, что сейчас в России нет влиятельных политических сил, способных предложить другую модель развития, ориентированную на благосостояние и свободу граждан.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путину нужно от захваченных в Украине территорий.

Также "Комментарии" писали, что пока Путин говорит о коррупции в Украине, в России украли в десять раз больше.



Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/4063970-kvasnevskij-ce-ne-vijna-putina-ii-pidtrimuut-bilsist-rosian.html
