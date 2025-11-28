"Нужно признать кое-что очень важное": почему война в Украине – это не война Путина

Российская война против Украины не исключительно проект российского диктатора Владимира Путина, ведь ее поддерживает большинство общества в РФ. Об этом заявил бывший президент Польши Александер Квасьневский, заметив, что корни агрессии РФ значительно глубже персональных амбиций кремлевского лидера.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Александер Квасьневский в интервью "Укринформу" заявил, что важно отказаться от удобного объяснения, что война против Украины это лишь "персональная прихоть" Путина. Экс-президент Польши уверен, что россияне массово одобряют имперскую политику России.

"Нужно признать кое-что очень важное: это не война Путина. Это война Путина, поддерживаемого большинством российского общества… Другими словами, для рядового россиянина выбор между личным комфортом и силой государства будет очевидным: они изберут величие России", — сказал Квасьневский.

По его мнению, это демонстрирует системное мировоззрение, сформированное десятилетиями пропаганды и имперского воспитания. Бывший президент Польши отмечает, что в Западной Европе ценность человеческой жизни является определяющей, а в России же доминирует другой подход, когда государственное величие важнее жизни конкретного человека.

"Пока россияне будут демонстрировать такой подход, Путин или его преемники будут продолжать эту войну и прилагать усилия для восстановления "великой России"", — подчеркнул Квасьневский.

Квасьневский отмечает, что сейчас в России нет влиятельных политических сил, способных предложить другую модель развития, ориентированную на благосостояние и свободу граждан.

