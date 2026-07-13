Росія може найближчим часом вдатися до нової хвилі масованих повітряних ударів по Україні, а головною ціллю знову ризикує стати Київ. Водночас Україна повинна не лише посилювати протиповітряну оборону, а й змінювати підхід до протидії російським атакам. Таку думку висловив генерал армії України, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж.

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За його словами, Кремль опинився під дедалі більшим міжнародним тиском. США, країни Європи, Велика Британія, Туреччина, Китай та інші держави все активніше говорять про необхідність припинення війни. Саме тому, переконаний генерал, Володимир Путін намагається посилити військовий тиск, щоб отримати сильніші позиції перед можливими переговорами.

"Сьогодні його головний аргумент – це ескалація. Він посилює наступальні дії на фронті та переносить терор на мирне населення, щоб сіяти страх і змусити Україну до поступок", – зазначив Маломуж.

Він звернув увагу, що Росія дедалі частіше комбінує різні типи озброєння – балістичні та крилаті ракети, "Кинджали", "Циркони", "Калібри", а також сотні ударних безпілотників. За оцінкою генерала, під час майбутніх атак ворог може застосовувати до 60–70 ракет одночасно та сотні дронів.

На думку Маломужа, Україні необхідно діяти на випередження.

"Бити треба по тому, що б'є. По аеродромах, літаках, пускових установках, кораблях, які запускають "Калібри", та місцях запуску дронів. Це набагато ефективніше, ніж лише збивати ракети вже над українськими містами", – наголосив він.

Портал "Коментарі" вже писав, що раптова смерть американського сенатора Ліндсі Грема, якого вважали одним із найпослідовніших прихильників України у США, викликала хвилю припущень щодо її причин. Попри попередню версію судмедекспертів про природну смерть через розшарування аорти, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал Микола Маломуж закликав не поспішати з остаточними висновками.