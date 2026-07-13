Нужно действовать на опережение: власть жестко пристыдила из-за страшных ударов Путина по Киеву

Россия может в ближайшее время прибегнуть к новой волне массированных воздушных ударов по Украине, а главной целью снова рискует стать Киев. В то же время, Украина должна не только усиливать противовоздушную оборону, но и изменять подход к противодействию российским атакам. Такое мнение высказал генерал армии Украины, бывший руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж.

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По его словам, Кремль оказался под все большим международным давлением. США, страны Европы, Великобритания, Турция, Китай и другие государства все активнее говорят о необходимости прекращения войны. Именно поэтому, уверен генерал, Владимир Путин пытается усилить военное давление, чтобы получить более сильные позиции перед возможными переговорами.

"Сегодня его главный аргумент — это эскалация. Он усиливает наступательные действия на фронте и переносит террор на мирное население, чтобы сеять страх и вынудить Украину на уступки", — отметил Маломуж.

Он обратил внимание, что Россия все чаще комбинирует разные типы вооружения – баллистические и крылатые ракеты, "Кинжалы", "Цирконы", "Калибры", а также сотни ударных беспилотников. По оценке генерала, во время будущих атак враг может применять до 60–70 ракет одновременно и сотни дронов.

По мнению Маломужа, Украине необходимо действовать на опережение.

"Бить надо по тому, что бьет. По аэродромам, самолетам, пусковым установкам, кораблям, которые запускают "Калибры", и местам запуска дронов. Это гораздо эффективнее, чем только сбивать ракеты уже над украинскими городами", — подчеркнул он.

Портал "Комментарии" уже писал , что внезапная смерть американского сенатора Линдси Грэма, которого считали одним из самых последовательных сторонников Украины в США, вызвала волну предположений по ее причинам. Несмотря на предварительную версию судмедэкспертов о естественной смерти из-за расслоения аорты, бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж призвал не спешить с окончательными выводами.