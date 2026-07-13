

















Раптова смерть американського сенатора Ліндсі Грема, якого вважали одним із найпослідовніших прихильників України у США, викликала хвилю припущень щодо її причин. Попри попередню версію судмедекспертів про природну смерть через розшарування аорти, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал Микола Маломуж закликав не поспішати з остаточними висновками.

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За словами генерала, наразі необхідно розглядати дві рівноцінні версії.

"Треба розглядати дві основні версії – 50 на 50: природну смерть і можливу причетність спецслужб. Це питання потребує дуже ретельного розслідування", – наголосив Маломуж.

Він пояснив, що Грем мав проблеми із серцево-судинною системою, а значні навантаження, перельоти та емоційний стрес могли стати чинниками, які спровокували трагедію.

Водночас генерал не виключає, що американські правоохоронні та розвідувальні органи повинні перевірити й іншу версію.

"Американські спецслужби повинні особливо приділити увагу можливому проведенню спецоперації щодо нейтралізації Грема", – зазначив він.

Маломуж зауважив, що сучасні спецслужби окремих держав володіють технологіями, які потенційно дозволяють приховано впливати на здоров'я людини. Йдеться про спеціальні препарати, хімічні або біологічні засоби, а також інші методи, які можуть спровокувати серцевий напад у людей із відповідними захворюваннями.

"Сьогодні існують засоби, які можуть ініціювати серцевий напад без очевидних слідів. Саме тому всі обставини мають бути перевірені максимально професійно", – підкреслив генерал.

Водночас він наголосив, що будь-які висновки можливі лише після завершення офіційного розслідування, а наразі говорити про підтверджену причетність будь-якої сторони передчасно.

Портал "Коментарі" вже писав, що попри заяви Кремля про наміри створити так звані буферні зони вздовж українського кордону, російська армія наразі не має достатнього військового потенціалу для реалізації таких планів. Таку думку в ефірі телеканалу Київ24 висловив військовий журналіст Владислав Селезньов.