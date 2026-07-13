

















Внезапная смерть американского сенатора Линдси Грэма, считавшегося одним из самых последовательных сторонников Украины в США, вызвала волну предположений относительно ее причин. Несмотря на предварительную версию судмедэкспертов о естественной смерти из-за расслоения аорты, бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж призвал не спешить с окончательными выводами.

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По словам генерала, необходимо рассматривать две равноценные версии.

"Нужно рассматривать две основные версии — 50 на 50: естественную смерть и возможную причастность спецслужб. Этот вопрос требует тщательного расследования", - подчеркнул Маломуж.

Он пояснил, что у Грэм были проблемы с сердечно-сосудистой системой, а значительные нагрузки, перелеты и эмоциональный стресс могли стать факторами, которые спровоцировали трагедию.

В то же время, генерал не исключает, что американские правоохранительные и разведывательные органы должны проверить и другую версию.

"Американские спецслужбы должны особо уделить внимание возможному проведению спецоперации по нейтрализации Грэма", – отметил он.

Малому же заметил, что современные спецслужбы отдельных государств обладают технологиями, потенциально позволяющими скрыто влиять на здоровье человека. Речь идет о специальных препаратах, химических или биологических средствах, а также других методах, которые могут спровоцировать сердечный приступ у людей с соответствующими заболеваниями.

"Сегодня существуют средства, которые могут инициировать сердечное приступ без очевидных следов. Именно поэтому все обстоятельства должны быть проверены максимально профессионально", — подчеркнул генерал.

В то же время он подчеркнул, что любые выводы возможны только после завершения официального расследования, а сейчас говорить о подтвержденной причастности любой стороны преждевременно.

Портал "Комментарии" уже писал , что, несмотря на заявления Кремля о намерениях создать так называемые буферные зоны вдоль украинской границы, российская армия пока не имеет достаточного военного потенциала для реализации таких планов. Такое мнение в эфире телеканала Киев24 высказал военный журналист Владислав Селезнев.