Колишній президент України Петро Порошенко наголосив на необхідності термінового відновлення переговорів із Китаєм. Він нагадав, що у 2023 році Пекін пропонував свій мирний план для врегулювання війни, але українська влада тоді відмовилася його розглядати. За словами Порошенка, нині Україна готова розглянути ті самі пропозиції, які свого часу озвучив Китай.

Фото: з відкритих джерел

Порошенко підкреслив, що Україна досі не використовує потенціал Китаю, хоча Пекін пропонував конкретні кроки для припинення війни. Серед них він назвав: негайне і всеосяжне припинення вогню, забезпечення повного суверенітету та територіальної цілісності України, а також гарантії безпеки критичної енергетичної інфраструктури, включно з атомними електростанціями. На момент пропозицій Київ відкинув план, назвавши його "проросійським". Порошенко вважає, що сьогодні необхідно відновити контакт із Пекіном, оскільки ці ініціативи залишаються актуальними.

Він також додав, що ніхто не виступає проти припинення вогню, однак якщо Росія не готова його забезпечити, і диктатор РФ Володимир Путін реагує лише на силу, Україна має звертатися за підтримкою до західних партнерів. Порошенко закликав до конкретних дій: надання сучасного озброєння, протиповітряної оборони та спільного виробництва ракет для ефективного тиску на агресора. За його словами, тільки реальні удари по об’єктах енергетики та промисловості РФ змусить Москву платити ціну та наблизить Україну до припинення війни.

П’ятий президент нагадав, що Україна готова обговорювати умови Китаю, які підтримала й Бразилія. Він зауважив, що українська влада практично ігнорує другий економічний центр світу, що є стратегічною помилкою, адже Китай може стати ключовим інструментом тиску на Росію.

Як вже писали "Коментарі", війна в Україні, за прогнозами багатьох військових експертів, може тривати щонайменше до кінця 2026 року. На цьому фоні президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку спільних військових навчань Росії та Білорусі — формату, який уже використовувався у 2022 році як прикриття перед масштабним вторгненням.