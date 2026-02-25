Новий наступ з Білорусі вже не фантастика: озвучено тривожний прогноз для низки міст

Війна в Україні, за прогнозами багатьох військових експертів, може тривати щонайменше до кінця 2026 року. На цьому фоні президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку спільних військових навчань Росії та Білорусі — формату, який уже використовувався у 2022 році як прикриття перед масштабним вторгненням.

Фахівці обережно оцінюють, наскільки ймовірне повторення подібного сценарію. Військовий аналітик Олексій Гетьман та колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов поділилися своїми міркуваннями у коментарі для ТСН.

Гетьман наголосив, що РФ вже раніше застосовувала навчання як ширму для підготовки наступу. Він зазначив тривожну схожість із подіями чотирирічної давнини.

"Давайте пригадаємо те, що чотири роки тому, незадовго до повномасштабного вторгнення, теж відбувалися начебто навчання… будь-які навчання, які проводить РФ, тим більше разом з Білоруссю, — це може бути підготовкою до наступальних дій", — каже експерт.

На його думку, сам формат навчань виглядає сумнівним, адже Росія вже перебуває у стані війни багато років. Такі маневри скоріше слугують прикриттям для інших цілей, ніж справжньою підготовкою військ.

Гетьман додав, що північні кордони України значно посилені, а президент Білорусі Олександр Лукашенко, ймовірно, не наважиться втягувати білоруську армію у пряме вторгнення. Навіть у разі загострення ситуації, за його словами, ймовірніші провокації, а не масштабний наступ.

Підсумовуючи оцінку, аналітик зауважив:

"Чи планують росіяни наступ влітку? Вони цього і не приховують, своїх весняно-літніх планів".

