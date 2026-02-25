Новое наступление из Беларуси уже не фантастика: озвучен тревожный прогноз для ряда городов

Война в Украине, по прогнозам многих военных экспертов, может продолжаться, по меньшей мере, до конца 2026 года. На этом фоне президент Владимир Зеленский сообщил о подготовке совместных военных учений России и Беларуси — формата, который уже использовался в 2022 году как прикрытие перед масштабным вторжением.

Фото: из открытых источников

Специалисты осторожно оценивают, насколько вероятно повторение подобного сценария. Военный аналитик Алексей Гетьман и бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев поделились своими соображениями в комментарии для ТСН.

Гетман подчеркнул, что РФ уже раньше применяла обучение как ширму для подготовки наступления. Он отметил тревожное сходство с событиями четырехлетней давности.

"Давайте вспомним то, что четыре года назад, незадолго до полномасштабного вторжения, тоже происходили вроде бы учения… любые учения, проводимые РФ, тем более вместе с Беларусью, — это может быть подготовкой к наступательным действиям", — говорит эксперт.

По его мнению, сам формат учений выглядит сомнительным, ведь Россия уже в состоянии войны много лет. Такие маневры скорее служат прикрытием для других целей, чем подлинной подготовкой войск.

Гетман добавил, что северные границы Украины значительно усилены, а президент Беларуси Александр Лукашенко, вероятно, не отважится втягивать белорусскую армию в прямое вторжение. Даже в случае обострения ситуации, по его словам, более вероятны провокации, а не масштабное наступление.

Подытоживая оценку, аналитик отметил:

"Планируют ли россияне наступление летом? Они этого и не скрывают, своих весенне-летних планов".

Как уже писали "Комментарии", в Одессе и в Одесской области продолжается масштабная подготовка к круговой обороне, что предполагает создание разветвленной системы укреплений и привлечения местных жителей в рамках программы национального сопротивления. Об этом сообщил начальник Регионального управления Сил территориальной обороны "Юг" Денис Носиков.