В Одесі та на Одещині триває масштабна підготовка до кругової оборони, що передбачає створення розгалуженої системи укріплень та залучення місцевих жителів у рамках програми національного спротиву. Про це повідомив начальник Регіонального управління Сил територіальної оборони "Південь" Денис Носіков.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, оборонні позиції включають протитанкові рови, їжаки, різноманітні пастки, мінно-підривні загородження та малопомітні інженерні конструкції.

"Я не можу розкривати всі деталі, але це дійсно потужна і добре продумана система. Просто так сюди ніхто не потрапить", — підкреслив Носіков.

Він також повідомив, що посилюється робота з добровольчими формуваннями територіальних громад. До цих підрозділів активно залучають місцевих жителів у межах своїх районів. Хоч ці формування не входять до складу Збройних сил України, їхні учасники отримують право користуватися зброєю та виконувати бойові завдання за розпорядженням командування.

"Це додатковий ресурс для оборони. Серед добровольців є студенти, пенсіонери та люди, які за станом здоров’я не можуть служити в ЗСУ, але готові захищати рідний край", — пояснив Носіков.

Водночас реалізується програма навчання цивільного населення до національного спротиву. Тренування проходять на спеціальних полігонах під керівництвом інструкторів, і вже залучено тисячі людей, готових у разі потреби стати на захист Одеси.

Носіков також звернув увагу на спроби ворога нав’язати міф про те, що Одеса — "російське місто". Він переконаний, що реалії на місцях і готовність міста до оборони з часом спростують ці наративи та змінять погляди агресора.

Як вже писали "Коментарі", під час засідання Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй постійний представник Росії при ООН Василь Нєбєнзя зробив заяву, яка викликала різку реакцію з боку української дипломатії. Нєбєнзя стверджував, що він нібито є українцем за походженням, адже народився в Запоріжжі, а також запевняв, що українці та росіяни — це "одна нація", між ними немає істотної різниці.