Бывший президент Украины Петр Порошенко отметил необходимость срочного возобновления переговоров с Китаем. Он напомнил, что в 2023 году Пекин предлагал свой мирный план по урегулированию войны, но украинские власти тогда отказались его рассматривать. По словам Порошенко, сейчас Украина готова рассмотреть те же предложения, которые в свое время озвучил Китай.

Фото: из открытых источников

Порошенко подчеркнул, что Украина до сих пор не использует потенциал Китая, хотя Пекин предлагал конкретные шаги по прекращению войны. В их числе он назвал: немедленное и всеобъемлющее прекращение огня, обеспечение полного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также гарантии безопасности критической энергетической инфраструктуры, включая атомные электростанции. На момент предложений Киев отверг план, назвав его "пророссийским". Порошенко считает, что сегодня необходимо возобновить контакт с Пекином, поскольку эти инициативы остаются актуальными.

Он также добавил, что никто не выступает против прекращения огня, однако, если Россия не готова его обеспечить, и диктатор РФ Владимир Путин реагирует лишь на силу, Украина должна обращаться за поддержкой к западным партнерам. Порошенко призвал к конкретным действиям: предоставление современного вооружения, противовоздушной обороны и совместного производства ракет для эффективного давления на агрессора. По его словам, только реальные удары по объектам энергетики и промышленности РФ заставят Москву платить цену и приблизят Украину к прекращению войны.

Пятый президент напомнил, что Украина готова обсуждать поддерживаемые и Бразилией условия Китая. Он отметил, что украинские власти практически игнорируют второй экономический центр мира, являющийся стратегической ошибкой, ведь Китай может стать ключевым инструментом давления на Россию.

Как уже писали "Комментарии", война в Украине, по прогнозам многих военных экспертов, может продолжаться минимум до конца 2026 года. На этом фоне президент Владимир Зеленский сообщил о подготовке совместных военных учений России и Беларуси — формата, который уже использовался в 2022 году как прикрытие перед масштабным вторжением.