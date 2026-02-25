logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

50.97

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Потенциал не использован: Зеленского разгромили из-за страшной ошибки в отношении Китая
commentss НОВОСТИ Все новости

Потенциал не использован: Зеленского разгромили из-за страшной ошибки в отношении Китая

В настоящее время Украина не использует потенциал Китая, хотя Пекин предлагал мирные инициативы по остановке войны.

25 февраля 2026, 11:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Бывший президент Украины Петр Порошенко отметил необходимость срочного возобновления переговоров с Китаем. Он напомнил, что в 2023 году Пекин предлагал свой мирный план по урегулированию войны, но украинские власти тогда отказались его рассматривать. По словам Порошенко, сейчас Украина готова рассмотреть те же предложения, которые в свое время озвучил Китай.

Потенциал не использован: Зеленского разгромили из-за страшной ошибки в отношении Китая

Фото: из открытых источников

Порошенко подчеркнул, что Украина до сих пор не использует потенциал Китая, хотя Пекин предлагал конкретные шаги по прекращению войны. В их числе он назвал: немедленное и всеобъемлющее прекращение огня, обеспечение полного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также гарантии безопасности критической энергетической инфраструктуры, включая атомные электростанции. На момент предложений Киев отверг план, назвав его "пророссийским". Порошенко считает, что сегодня необходимо возобновить контакт с Пекином, поскольку эти инициативы остаются актуальными.

Он также добавил, что никто не выступает против прекращения огня, однако, если Россия не готова его обеспечить, и диктатор РФ Владимир Путин реагирует лишь на силу, Украина должна обращаться за поддержкой к западным партнерам. Порошенко призвал к конкретным действиям: предоставление современного вооружения, противовоздушной обороны и совместного производства ракет для эффективного давления на агрессора. По его словам, только реальные удары по объектам энергетики и промышленности РФ заставят Москву платить цену и приблизят Украину к прекращению войны.

Пятый президент напомнил, что Украина готова обсуждать поддерживаемые и Бразилией условия Китая. Он отметил, что украинские власти практически игнорируют второй экономический центр мира, являющийся стратегической ошибкой, ведь Китай может стать ключевым инструментом давления на Россию.

Как уже писали "Комментарии", война в Украине, по прогнозам многих военных экспертов, может продолжаться минимум до конца 2026 года. На этом фоне президент Владимир Зеленский сообщил о подготовке совместных военных учений России и Беларуси — формата, который уже использовался в 2022 году как прикрытие перед масштабным вторжением.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости