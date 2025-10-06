Поступаємося Росії: Залужний розповів, що потрібно міняти, щоб не програти війну

Україна відстає у технологіях від Росії. Тому Києву потрібно терміново виходити у космос, аби мати перевагу. ЗСУ треба розвивати космічні війська, а ракета "Горішник" є великою небезпекою. Як передає портал "Коментарі", про це у статті на порталі "Мілітарний" пише екс-глава ЗСУ, посол України у Великій Британії Валерій Залужний.

Екс-главком зазначив, що потік інформації, який постійно збільшувався, та необхідність її розподілу виявили ще одну проблему – підготовку кадрів для обробки такої специфічної інформації. Практичне набуття навичок також потребує часу, проте вже до кінця 2023 року Україні вдалося підготувати достатню кількість навченого персоналу як у самому центрі, так і в оперативній ланці. Весь цей процес завдяки нашим партнерам супроводжувався наданням відповідного обладнання та створенням системи, яка зрушила головну проблему – доведення космічної інформації безпосередньо до поля бою та головне – до сучасних засобів поразки.

"Таким чином, Центральне управління космічної підтримки, отримавши інструмент у вигляді використання супутникових технологій як військового, так і цивільного призначення і доступ до програмного забезпечення, по суті стало ключовим органом, який перетворював дані з космосу на конкретні бойові рішення і, відповідно, давав стратегічну перевагу, особливо в завданні точних ударів по противнику. І найголовніше – поступово Збройні Сили України отримували функцію власного розвідувального забезпечення. На жаль, як показали подальші події – тимчасово", – пояснив Залужний.

За його словами, Україна вчасно використала комерційну космічну інфраструктуру, зокрема Starlink компанії SpaceX для зв'язку, а супутники спостереження Землі, такі як Maxar, Planet Labs та ICEYE, для розвідки реального часу.

За словами Залужного, майже півторарічна робота зі спробою побудувати ефективну систему розвідувального забезпечення Збройних Сил України та космічної підтримки виявила і цілу низку проблем, які тяжким тягарем залишилися у країні, що воює. Головна з них – ми своєчасно знайшли та навчилися використовувати знайдені нами можливості, проте зовсім не мали своїх власних.

"Наша держава, яка колись входила до п'ятірки космічних держав світу, тепер у ракетно-космічній галузі, м'яко кажучи, відстає. Навіть сучасна військово-космічна інфраструктура SpaceX на наших очах постійно отримувала вплив з боку Росії та вимушено ефективно адаптувалася. Вести ж про адаптацію власної космічної інфраструктури немає сенсу", — додав екс-глава ВСУ.

