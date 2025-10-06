logo

Уступаем России: Залужный рассказал, что нужно менять, чтобы не проиграть войну
Уступаем России: Залужный рассказал, что нужно менять, чтобы не проиграть войну

Валерий Залужный считает, что без космических данных невозможно вести войну эффективно

6 октября 2025, 13:05
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украина отстает в технологиях от России. Поэтому Киеву нужно срочно выходить в космос, чтобы иметь преимущество. ВСУ нужно развивать космические войска, а ракета "Орешник" является большой опасностью. Как передает портал "Комментарии", об этом в статье на портале "Милитарный" пишет экс-глава ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

Уступаем России: Залужный рассказал, что нужно менять, чтобы не проиграть войну

Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

Экс-главком отметил, поток информации, который постоянно увеличивался, и необходимость ее распределения выявили еще одну проблему – подготовку кадров для обработки такой специфической информации. Практическое приобретение навыков также требует времени, однако уже к концу 2023 года Украине удалось подготовить достаточное количество обученного персонала как в самом центре, так и в оперативном звене. Весь этот процесс, благодаря нашим партнерам, сопровождался предоставлением соответствующего оборудования и созданием системы, которая сдвинула главную проблему – доведение космической информации непосредственно до поля боя и главное – до современных средств поражения.

"Таким образом, Центральное управление космической поддержки, получив инструмент в виде использования спутниковых технологий как военного, так и гражданского назначения и доступ к программному обеспечению, по сути, стало ключевым органом, который превращал данные из космоса в конкретные боевые решения и, соответственно, давал стратегическое преимущество, особенно в нанесении точных ударов по противнику. И самое главное — постепенно Вооруженные Силы Украины получали функцию собственного разведывательного обеспечения. К сожалению, как показали дальнейшие события – временно", — пояснил Залужный.

По его словам, Украина своевременно использовала коммерческую космическую инфраструктуру, в частности Starlink компании SpaceX для связи, а спутники наблюдения Земли, такие как Maxar, Planet Labs и ICEYE, для разведки в реальном времени.

По словам Залужного, почти полуторагодовая работа с попыткой построить эффективную систему разведывательного обеспечения Вооруженных Сил Украины и космической поддержки выявила и целый ряд проблем, которые тяжелым бременем остались в воюющей стране. Главная из них — мы своевременно нашли и научились использовать найденные нами возможности, однако совсем не имели своих собственных.

"Наше государство, которое когда-то входило в пятерку космических держав мира, теперь в ракетно-космической отрасли, мягко говоря, отстает. Даже современная военно-космическая инфраструктура SpaceX на наших глазах постоянно получала влияние со стороны России и вынужденно эффективно адаптировалась. Вести же речь об адаптации собственной космической инфраструктуры нет смысла", — добавил экс-глава ВСУ.

Читайте также на портале "Комментарии" — Залужный назвал путь к победе Украины в войне против России.




Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://militarnyi.com/uk/articles/60-na-60-u-peretvorenni-kosmosu-na-seredovyshhe-suchasnoyi-vijny/
