Постраждала надважлива інфраструктура: РФ жорстко вдарила по цілій області

У ніч на 19 січня російські окупанти здійснили чергову атаку на Одеську область із застосуванням ударних безпілотників. Унаслідок повітряного нападу зафіксовано руйнування житлових будівель і об’єктів критично важливої інфраструктури. Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі.

Фото: з відкритих джерел

За його інформацією, ворожі дрони завдали шкоди житловому фонду, енергетичним та газовим об’єктам регіону. Внаслідок атаки постраждала одна людина, їй надається необхідна допомога. В Одеському районі безпілотний літальний апарат влучив у багатоповерховий житловий будинок, що призвело до пошкодження двох квартир. Також постраждали фасад будівлі, віконне скління та приватні автомобілі, які були припарковані поруч.

Окрім цього, руйнування зафіксовано й на території об’єкта критичної інфраструктури. На місцях влучань оперативно працюють екстрені служби, комунальні бригади та фахівці профільних відомств. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків атаки та відновлення пошкоджених об’єктів.

Варто зазначити, що російські війська практично щодня здійснюють обстріли Одеси та населених пунктів області. Основною ціллю ударів залишаються енергетичні об’єкти та інші елементи критичної інфраструктури. Зокрема, в ніч на 18 січня під атакою дронів опинився південь регіону — там було пошкоджено енергетичні потужності, однак обійшлося без жертв. Рятувальники швидко ліквідували пожежу, а відновлювальні роботи тривають. Також у ніч на 17 січня противник атакував енергетичний об’єкт в області, що спричинило займання та пошкодження будівель і транспорту. До гасіння пожежі залучалися десятки рятувальників і спеціальна техніка.

