Пострадала сверхважная инфраструктура: РФ жестко ударила по всей области

В ночь на 19 января российские оккупанты совершили очередную атаку на Одесскую область с применением ударных беспилотников. В результате воздушного нападения зафиксировано разрушение жилых зданий и объектов критически важной инфраструктуры. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале.

Фото: из открытых источников

По его информации, вражеские дроны нанесли ущерб жилищному фонду, энергетическим и газовым объектам региона. В результате атаки пострадал один человек, ему оказывается необходимая помощь. В Одесском районе беспилотный летательный аппарат попал в многоэтажный жилой дом, что привело к повреждению двух квартир. Также пострадали фасад здания, оконное остекление и припаркованные рядом частные автомобили.

Кроме того, разрушение зафиксировано и на территории объекта критической инфраструктуры. На местах попадания оперативно работают экстренные службы, коммунальные бригады и специалисты профильных ведомств. В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий атаки и восстановлению поврежденных объектов.

Следует отметить, что российские войска практически ежедневно совершают обстрелы Одессы и населенных пунктов области. Основной целью ударов остаются энергетические объекты и другие элементы критической инфраструктуры. В частности, в ночь на 18 января под атакой дронов оказался юг региона – там были повреждены энергетические мощности, однако обошлось без жертв. Спасатели быстро ликвидировали пожар, а восстановительные работы продолжаются. Также в ночь на 17 января противник атаковал энергетический объект в области, что повлекло загорание и повреждение зданий и транспорта. К тушению пожара привлекались десятки спасателей и специальная техника.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом заявил, что Украина и США заинтересованы в скорейшем завершении войны с Россией. В то же время, он подчеркнул, что Кремль намеренно затягивает процесс подписания мирного соглашения и обмена пленными по схеме "тысяча на тысячу".