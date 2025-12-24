logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Посол США в НАТО назвав ймовірний термін закінчення війни в Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

Посол США в НАТО назвав ймовірний термін закінчення війни в Україні

За словами дипломата, українська та американська сторони вже змогли дійти згоди щодо більшості спірних питань

24 грудня 2025, 23:37
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Постійний представник Сполучених Штатів Америки при НАТО Меттью Вітакер прогнозує завершення війни в Україні впродовж трьох місяців.

Посол США в НАТО назвав ймовірний термін закінчення війни в Україні

Представник США при НАТО Меттью Вітакер. Фото: з відкритих джерел

За словами дипломата, зараз українська та американська сторони змогли дійти згоди щодо більшості спірних питань. Про це Вітакер сказав в інтерв’ю телеканалу Fox News.

"Якщо це станеться, то це буде протягом найближчих 90 днів. Я думаю, що ми вирішили більшу частину питань. Тож ми наближаємося. Ми ближче, ніж будь-коли" — зазначив представник США.

Водночас, він стверджує, що досі залишаються питання, які потребують згоди обох сторін. Зараз, за словами американського дипломата, м’яч на стороні РФ.

На столі переговорів розглядаються чотири документи. Це мирний план із 20 пунктів разом із багатосторонніми американськими гарантіями безпеки та післявоєнний план щодо економічного зростання. США розуміють чого хоче Україна, намагаються також зрозуміти, на що готова піти Росія.

Водночас Вітакер наголосив, що нинішня зима буде дуже важкою для українців через постійні атаки росіян, у тому числі на енергетику. Однак, за його словами,  українці також завдають дошкульних ударів по російській нафтогазовій промисловості.

"Президент Трамп, я думаю, виходить саме з того, що вбивства мають припинитися. Це безглуздо. Це триває вже чотири роки. Ніхто не отримує жодних стратегічних переваг. І смерть та руйнування просто мають закінчитися", — додав представник США в НАТО.

Як повідомляв портал "Коментарі", у Кремлі стверджують, що “ключові параметри позиції” Росії щодо врегулювання ситуації в Україні вже доведено до американської сторони, і Москва готується до подальших контактів.



Джерело: https://www.foxnews.com/video/5614615980001
Теги:

Новини

Всі новини