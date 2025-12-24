logo

BTC/USD

87499

ETH/USD

2940.86

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

49.68

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Посол США в НАТО назвал вероятный срок окончания войны в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Посол США в НАТО назвал вероятный срок окончания войны в Украине

По словам дипломата, украинская и американская стороны уже смогли прийти к согласию по большинству спорных вопросов.

24 декабря 2025, 23:37
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Постоянный представитель Соединенных Штатов Америки при НАТО Мэттью Витакер прогнозирует завершение войны в Украине в течение трех месяцев.

Посол США в НАТО назвал вероятный срок окончания войны в Украине

Представитель США при НАТО Мэттью Витакер. Фото: из открытых источников

По словам дипломата, сейчас украинская и американская стороны смогли прийти к согласию по большинству спорных вопросов. Об этом Витакер сказал в интервью телеканалу Fox News.

"Если это произойдет, то это будет в ближайшие 90 дней. Я думаю, что мы решили большую часть вопросов. Мы приближаемся. Мы ближе, чем когда-либо" — отметил представитель США.

В то же время он утверждает, что до сих пор остаются вопросы, требующие согласия обеих сторон. В настоящее время, по словам американского дипломата, мяч на стороне РФ.

На столе переговоров рассматриваются четыре документа. Это мирный план из 20 пунктов вместе с многосторонними американскими гарантиями безопасности и послевоенный план экономического роста. США понимают, чего хочет Украина, пытаются также понять, на что готова пойти Россия.

В то же время Витакер подчеркнул, что нынешняя зима будет очень тяжелой для украинцев из-за постоянных атак россиян, в том числе на энергетику. Однако, по его словам, украинцы также наносят чувствительные удары по российской нефтегазовой промышленности.

"Президент Трамп, я думаю, исходит именно из того, что убийства должны прекратиться. Это глупо. Это длится уже четыре года. Никто не получает никаких стратегических преимуществ. И смерть и разрушение должны закончиться", — добавил представитель США в НАТО.

Как сообщал портал "Комментарии", в Кремле утверждают, что "ключевые параметры позиции" России по урегулированию ситуации в Украине уже доведены до американской стороны , и Москва готовится к дальнейшим контактам.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.foxnews.com/video/5614615980001
Теги:

Новости

Все новости