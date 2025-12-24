Посол США в НАТО назвал вероятный срок окончания войны в Украине

Постоянный представитель Соединенных Штатов Америки при НАТО Мэттью Витакер прогнозирует завершение войны в Украине в течение трех месяцев.

По словам дипломата, сейчас украинская и американская стороны смогли прийти к согласию по большинству спорных вопросов. Об этом Витакер сказал в интервью телеканалу Fox News.

"Если это произойдет, то это будет в ближайшие 90 дней. Я думаю, что мы решили большую часть вопросов. Мы приближаемся. Мы ближе, чем когда-либо" — отметил представитель США.

В то же время он утверждает, что до сих пор остаются вопросы, требующие согласия обеих сторон. В настоящее время, по словам американского дипломата, мяч на стороне РФ.

На столе переговоров рассматриваются четыре документа. Это мирный план из 20 пунктов вместе с многосторонними американскими гарантиями безопасности и послевоенный план экономического роста. США понимают, чего хочет Украина, пытаются также понять, на что готова пойти Россия.

В то же время Витакер подчеркнул, что нынешняя зима будет очень тяжелой для украинцев из-за постоянных атак россиян, в том числе на энергетику. Однако, по его словам, украинцы также наносят чувствительные удары по российской нефтегазовой промышленности.

"Президент Трамп, я думаю, исходит именно из того, что убийства должны прекратиться. Это глупо. Это длится уже четыре года. Никто не получает никаких стратегических преимуществ. И смерть и разрушение должны закончиться", — добавил представитель США в НАТО.

