Посол США при НАТО пояснив про дедлайни Трампа щодо війни в Україні

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Адміністрація США не встановлює конкретних дедлайнів для закінчення війни Росії проти України, а заяви про часові рамки не варто сприймати як офіційну позицію Вашингтона. Про це заявив постійний представник США при НАТО Метью Вітакер під час дискусії в Берліні, присвяченої майбутній Мюнхенській безпековій конференції.
Метью Вітакер. Фото з відкритих джерел
Метью Вітакер прокоментував слова Володимира Зеленського про можливий дедлайн до початку літа, який, за словами президента, встановили США для досягнення мирної угоди.
За його словами, США не прагнуть штучно прив’язувати мирний процес до календаря, а зосереджені на якнайшвидшому припиненні бойових дій.
Вітакер підтвердив, що у Вашингтоні активно працюють над пошуком дипломатичного рішення для закінчення війни. Американський чиновник згадав зусилля Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, які проводять регулярні зустрічі з Україною та Росією в рамках тристоронніх переговорів.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський заявляв про прагнення США завершення війни в Україні до початку літа, пов’язуючи це з наближенням виборів у Сполучених Штатах.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп змінює тактику переговорів щодо війни в Україні, роблячи ставку на дедлайни.
Також "Коментарі" писали про очільника МЗС РФ Сергія Лаврова, який заявив, що Трамп та Путін "вирішили українське питання" в Анкориджі.