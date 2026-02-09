Посол США при НАТО пояснив про дедлайни Трампа щодо війни в Україні

Адміністрація США не встановлює конкретних дедлайнів для закінчення війни Росії проти України, а заяви про часові рамки не варто сприймати як офіційну позицію Вашингтона. Про це заявив постійний представник США при НАТО Метью Вітакер під час дискусії в Берліні, присвяченої майбутній Мюнхенській безпековій конференції.

Метью Вітакер. Фото з відкритих джерел

Метью Вітакер прокоментував слова Володимира Зеленського про можливий дедлайн до початку літа, який, за словами президента, встановили США для досягнення мирної угоди.

"Дедлайн у червні був згаданий президентом Зеленським. Я не думаю, що Сполучені Штати щось там висловили. Дедлайни є дуже небезпечними в цій ситуації", — сказав Вітакер.

За його словами, США не прагнуть штучно прив’язувати мирний процес до календаря, а зосереджені на якнайшвидшому припиненні бойових дій.

Вітакер підтвердив, що у Вашингтоні активно працюють над пошуком дипломатичного рішення для закінчення війни. Американський чиновник згадав зусилля Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, які проводять регулярні зустрічі з Україною та Росією в рамках тристоронніх переговорів.

"Ми хочемо, щоб бойові дії припинилися. Ми хочемо, щоб обидві сторони об'єдналися та домовилися про мирну угоду. Ми хотіли б, щоб це сталося швидше, ніж пізніше", — сказав Вітакер та додав, що врешті решт, Україна та Росія повинні погодитися на мирну угоду про закінчення війни.

