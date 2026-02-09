Трамп змінює тактику переговорів: встановив новий дедлайн для закінчення війни

Президент США Дональд Трамп під час другого терміну дедалі активніше використовує свій улюблений інструмент переговорів — жорсткі дедлайни. Йдеться не лише про війну Росії проти України, а й про конфлікти на Близькому Сході та іранську ядерну програму. Тепер, за словами президента України Володимира Зеленського, у Вашингтоні могли встановити нову часову межу завершення війни в Україні до червня 2026 року.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Як повідомляє NBC News, США прагнуть отримати графік для припинення бойових дій. Зеленський публічно відреагував на цю інформацію та попередив, що у разі провалу цього плану тиск з боку партнерів може суттєво посилитися.

"Вони кажуть, що хочуть зробити все до червня. І вони зроблять усе, щоб припинити війну. І вони хочуть чіткого графіка всіх заходів", – сказав Зеленський про методи США.

Слова про існування конкретного дедлайну для закінчення війни в Україні не підтвердили у Білому домі та Кремлі.

Аналітики нагадують, що це не перша подібна ініціатива Трампа. Раніше президент США обіцяв завершити війну за 24 години після інавгурації, а його спецпосланець Кіт Келлог говорив про 100 днів. Однак жоден із цих термінів не привів ані до припинення вогню, ані до мирної угоди.

На думку старшого наукового співробітника Центру передових досліджень безпеки Моріца Брейка, ситуація може зрушити лише тоді, коли "одна зі сторін посиплеться". За його словами Україна розраховує на виснаження Росії, тоді як Москва вірить у можливість військової перемоги.

Водночас експерти застерігають, що час може працювати не на Київ. Майкл Боцюрків з Атлантичної ради наголошує, що територіальне питання є "червоною лінією" для Зеленського, з огляду на ціну, яку вже заплатила країна. Якщо ж дедлайн справді існує, то після нього тиск США може виявитися болючішим саме для України.

"Щоразу, коли війна може обернутися на користь України, наприклад, отримання більшої кількості потужних ракет великої дальності, відбувається телефонна розмова між Трампом і Путіним, і все змінюється", — зауважує Боцюрків.

Кір Джайлз із Chatham House додає, що Трамп не демонструє готовності чинити реальний тиск на Росію. За його словами, Україна може "дійти до рішення капітулювати", бо життя в містах буде некомфортним. Іншим варіантом Джайлз все вважає можливий тиск США на РФ, який врешті може призвести до замороження конфлікту на нинішній лінії фронту.

