Трамп меняет тактику переговоров: установил новый дедлайн для окончания войны

Президент США Дональд Трамп на втором сроке все активнее использует свой любимый инструмент переговоров — жесткие дедлайны. Речь идет не только о войне России против Украины, но и о конфликтах на Ближнем Востоке и иранской ядерной программе. Теперь, по словам президента Украины Владимира Зеленского, в Вашингтоне могли установить новый временной предел завершения войны в Украине до июня 2026 года.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Как сообщает NBC News, США стремятся получить график для прекращения боевых действий. Зеленский публично отреагировал на эту информацию и предупредил, что при провале этого плана давление со стороны партнеров может существенно усилиться.

"Они говорят, что хотят сделать все до июня. И они сделают все, чтобы прекратить войну. И они хотят четкого графика всех мер", – сказал Зеленский о методах США.

Слова о существовании конкретного дедлайна для окончания войны в Украине не подтвердили в Белом доме и Кремле.

Аналитики напоминают, что это не первая подобная инициатива Трампа. Ранее президент США обещал завершить войну через 24 часа после инаугурации, а его спецпосланник Кит Келлог говорил о 100 днях. Однако ни один из этих терминов не привел ни к прекращению огня, ни к мирному соглашению.

По мнению старшего научного сотрудника Центра передовых исследований безопасности Морица Брейка, ситуация может сдвинуться только тогда, когда "одна из сторон посыплется". По его словам, Украина рассчитывает на истощение России, тогда как Москва верит в возможность военной победы.

В то же время, эксперты предостерегают, что время может работать не на Киев. Майкл Боцюрков из Атлантического совета отмечает, что территориальный вопрос является "красной линией" для Зеленского, учитывая цену, которую уже заплатила страна. Если же дедлайн действительно существует, то после него давление США может оказаться более болезненным именно для Украины.

"Каждый раз, когда война может обернуться в пользу Украины, например, получение большего количества мощных ракет большой дальности, происходит телефонный разговор между Трампом и Путиным, и все меняется", — отмечает Боцюрков.

Кир Джайлз из Chatham House добавляет, что Трамп не демонстрирует готовность оказывать реальное давление на Россию. По его словам, Украина может "прийти к решению капитулировать", потому что жизнь в городах будет некомфортной. Другим вариантом Джайлз все же считает возможное давление США на РФ, которое может привести к заморозке конфликта по нынешней линии фронта.

