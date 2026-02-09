Посол США при НАТО объяснил дедлайны Трампа о войне в Украине

Рубрики
Администрация США не устанавливает конкретных дедлайнов для окончания войны России против Украины, а заявления о временных рамках не следует воспринимать как официальную позицию Вашингтона. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Витакер во время дискуссии в Берлине, посвященной предстоящей Мюнхенской конференции безопасности.
Мэтью Витакер. Фото из открытых источников
Мэтью Витакер прокомментировал слова Владимира Зеленского о возможном дедлайне до начала лета, который, по словам президента, установили США для достижения мирного соглашения.
По его словам, США не стремятся искусственно привязывать мирный процесс к календарю, а сосредоточены на скорейшем прекращении боевых действий.
Витакер подтвердил, что в Вашингтоне активно работают над поиском дипломатического решения для окончания войны. Американский чиновник упомянул усилия Стива Виткоффа и Джареда Кушнера, которые проводят регулярные встречи с Украиной и Россией в рамках трехсторонних переговоров.
Напомним, что Владимир Зеленский заявлял о стремлении США к завершению войны в Украине к началу лета, связывая это с приближением выборов в Соединенных Штатах.
