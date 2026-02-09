Посол США при НАТО объяснил дедлайны Трампа о войне в Украине

Администрация США не устанавливает конкретных дедлайнов для окончания войны России против Украины, а заявления о временных рамках не следует воспринимать как официальную позицию Вашингтона. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Витакер во время дискуссии в Берлине, посвященной предстоящей Мюнхенской конференции безопасности.

Мэтью Витакер. Фото из открытых источников

Мэтью Витакер прокомментировал слова Владимира Зеленского о возможном дедлайне до начала лета, который, по словам президента, установили США для достижения мирного соглашения.

"Дедлайн в июне был упомянут президентом Зеленским. Я не думаю, что Соединенные Штаты что-то там выразили. Дедлайны очень опасны в этой ситуации", — сказал Витакер.

По его словам, США не стремятся искусственно привязывать мирный процесс к календарю, а сосредоточены на скорейшем прекращении боевых действий.

Витакер подтвердил, что в Вашингтоне активно работают над поиском дипломатического решения для окончания войны. Американский чиновник упомянул усилия Стива Виткоффа и Джареда Кушнера, которые проводят регулярные встречи с Украиной и Россией в рамках трехсторонних переговоров.

"Мы хотим, чтобы боевые действия прекратились. Мы хотим, чтобы обе стороны объединились и договорились о мирном соглашении. Мы хотели бы, чтобы это произошло быстрее, чем позже", — сказал Витакер и добавил, что в конце концов Украина и Россия должны согласиться на мирное соглашение об окончании войны.

Напомним, что Владимир Зеленский заявлял о стремлении США к завершению войны в Украине к началу лета, связывая это с приближением выборов в Соединенных Штатах.

