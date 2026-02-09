logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.03

EUR/UAH

51.12

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Посол США при НАТО объяснил дедлайны Трампа о войне в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Посол США при НАТО объяснил дедлайны Трампа о войне в Украине

Мэтью Витакер заявил, что Вашингтон не выдвигает дедлайнов по поводу завершения войны в Украине, несмотря на слова Зеленского.

9 февраля 2026, 16:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Администрация США не устанавливает конкретных дедлайнов для окончания войны России против Украины, а заявления о временных рамках не следует воспринимать как официальную позицию Вашингтона. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Витакер во время дискуссии в Берлине, посвященной предстоящей Мюнхенской конференции безопасности.

Посол США при НАТО объяснил дедлайны Трампа о войне в Украине

Мэтью Витакер. Фото из открытых источников

Мэтью Витакер прокомментировал слова Владимира Зеленского о возможном дедлайне до начала лета, который, по словам президента, установили США для достижения мирного соглашения.

"Дедлайн в июне был упомянут президентом Зеленским. Я не думаю, что Соединенные Штаты что-то там выразили. Дедлайны очень опасны в этой ситуации", — сказал Витакер.

По его словам, США не стремятся искусственно привязывать мирный процесс к календарю, а сосредоточены на скорейшем прекращении боевых действий.

Витакер подтвердил, что в Вашингтоне активно работают над поиском дипломатического решения для окончания войны. Американский чиновник упомянул усилия Стива Виткоффа и Джареда Кушнера, которые проводят регулярные встречи с Украиной и Россией в рамках трехсторонних переговоров.

"Мы хотим, чтобы боевые действия прекратились. Мы хотим, чтобы обе стороны объединились и договорились о мирном соглашении. Мы хотели бы, чтобы это произошло быстрее, чем позже", — сказал Витакер и добавил, что в конце концов Украина и Россия должны согласиться на мирное соглашение об окончании войны.

Напомним, что Владимир Зеленский заявлял о стремлении США к завершению войны в Украине к началу лета, связывая это с приближением выборов в Соединенных Штатах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп меняет тактику переговоров по войне в Украине, делая ставку на дедлайны.

Также "Комментарии" писали о главе МИД РФ Сергее Лаврове, который заявил, что Трамп и Путин "решили украинский вопрос" в Анкоридже.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости