Посланник Путіна прибув до США на переговори: що може вирішитися щодо України

Посланник російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв зараз перебуває у Штатах і обговорює з членами адміністрації президента США Дональда Трампа мирну угоду щодо України та економічну співпрацю між США та Росією. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє агентство "Reuters", посилаючись на свої дані.

"Спеціальний посланник правителя Росії Володимира Путіна Кирило Дмитрієв зараз перебуває в США і зустрічається з членами адміністрації президента США Дональда Трампа для обговорення мирної угоди щодо України та економічного співробітництва між США та Росією", – йдеться у публікації.

Reuters зазначає, що візит Дмитрієва відбувається перед рішенням США про продовження терміну пом'якшення санкцій на російську нафту, термін дії яких спливає 11 квітня, і це питання також може бути на порядку денному.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом відбудеться тристороння зустріч за участю США щодо припинення розв'язаної Росії війни проти України, але формат її ще остаточно не визначено.

Також видання "Коментарі" повідомляло – глава Кремля Володимир Путін оголосив про тимчасове припинення вогню у війні проти України, приуроченому до православного Великодня. Як заявили в Кремлі, режим тиші має розпочатися 9 квітня о 16:00 за московським часом і триватиме до кінця наступного дня.



