Посланець Путіна прогнозує закінчення війни в Україні впродовж року

Спеціальний посланець російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв сказав, що бойові дії в Україні можуть завершитися протягом найближчого року. Таку заяву він зробив під час виступу на інвестиційній конференції в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

Кирило Дмитрієв. Фото з відкритих джерел

Кирило Дмитрієв, який очолює Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ), висловив упевненість, що Москва перебуває на "шляху до миру" та назвав росіян "миротворцями" щодо питання війни в Україні.

"Ми впевнені, що ми на шляху до миру, і як миротворці ми повинні зробити це можливим", – сказав Дмитрієв.

На пряме запитання, чи можливе припинення війни в Україні протягом одного року, російський представник відповів: "Я вважаю, що так".

Дмитрієв заявив, що нинішня увага світу прикута до регіонального конфлікту поблизу РФ, однак Москва начебто прагне не допустити його розширення.

"Зараз люди зосереджені на регіональному конфлікті, який існує навколо Росії, але ми не хочемо, щоб він переріс у більший конфлікт. І для цього ми повинні робити краще, ніж ми робили досі, а не гірше", — додав посланець Путіна.

Його заява пролунала після зустрічей із представниками адміністрації президента США Дональда Трампа, які відбулися у Сполучених Штатах минулими вихідними. Під час перебування у США посланець Путіна заявив, що Росія та США близькі до "дипломатичного вирішення" війни.

Хоча заява Дмитрієва виглядає як спроба демонстрації готовності Кремля до переговорів, Інститут вивчення війни неодноразово вказував, що подібні меседжі часто використовуються Москвою для формування вигідного політичного контексту напередодні важливих дипломатичних подій чи змін у позиції Заходу.

