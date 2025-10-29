Посланец Путина прогнозирует окончание войны в Украине в течение года

Специальный посланник российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев сказал, что боевые действия в Украине могут завершиться в ближайший год. Такое заявление он сделал во время выступления на инвестиционной конференции в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди.

Кирилл Дмитриев. Фото из открытых источников

Кирилл Дмитриев, возглавляющий Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), выразил уверенность, что Москва находится на "пути к миру" и назвал россиян "миротворцами" в отношении вопроса войны в Украине.

"Мы уверены, что мы на пути к миру и как миротворцы мы должны сделать это возможным", – сказал Дмитриев.

На прямой вопрос, возможно ли прекращение войны в Украине в течение одного года, российский представитель ответил: "Я считаю, что да".

Дмитриев заявил, что нынешнее внимание мира приковано к региональному конфликту вблизи РФ, однако Москва как бы стремится не допустить его расширения.

"Сейчас люди сосредоточены на региональном конфликте, который существует вокруг России, но мы не хотим, чтобы он перерос в больший конфликт. И для этого мы должны делать лучше, чем мы делали до сих пор, а не хуже", — добавил посланец Путина.

Его заявление прозвучало после встреч с представителями администрации президента США Дональда Трампа, состоявшихся в Соединенных Штатах в минувшие выходные. Во время пребывания в США посланник Путина заявил, что Россия и США близки к "дипломатическому решению" войны.

Хотя заявление Дмитриева выглядит как попытка демонстрации готовности Кремля к переговорам, Институт изучения войны неоднократно указывал, что подобные месседжи часто используются Москвой для формирования выгодного политического контекста в преддверии важных дипломатических событий или изменений в позиции Запада.

