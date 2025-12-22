Пошкодження суден, пожежі і не тільки: що відомо про сильні вибухи у РФ

У Росії заявили, що в результаті атаки безпілотників у селищі Хвиля на Кубані пошкоджено два судна і два причали, на місці прильоту виникла масштабна пожежа.

Вибухи у Росії. Фото: з відкритих джерел

Оперштаб Краснодарського краю РФ повідомив, що в селищі Хвиля Темрюкського району через атаку безпілотників пошкодження отримали два причали та два судна.

У повідомленні наголошується, що пошкодження на причалах призвели до загорянь площею від тисячі до півтори тисячі квадратних метрів.

Раніше Міністерство оборони Росії заявило про атаку 35 українських безпілотників у різні регіони країни.

Окремо було зазначено, що шість дронів, за твердженням відомства, були направлені на анексований Росією Крим. Україна офіційно не коментувала цих заяв.

