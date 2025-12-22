logo

Повреждении судов, пожары и не только: что известно о сильных взрывах в РФ
НОВОСТИ

Повреждении судов, пожары и не только: что известно о сильных взрывах в РФ

В Краснодарском крае РФ зафиксировано повреждение трубопровода на одном из терминалов после инцидента с беспилотниками

22 декабря 2025, 07:13
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В России заявили, что в результате атаки беспилотников в поселке Волна на Кубани повреждены два судна и два причала, на месте прилета возник масштабный пожар.

Повреждении судов, пожары и не только: что известно о сильных взрывах в РФ

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

Оперштаб Краснодарского края РФ сообщил, что в поселке Волна Темрюкского района из-за атаки беспилотников повреждения получили два причала и два судна.

В сообщении отмечается, что повреждения на причалах привели к возгораниям площадью от тысячи до полутора тысяч квадратных метров.

Ранее Министерство обороны России заявило об атаке 35 украинских беспилотников по различным регионам страны.

Отдельно было указано, что шесть дронов, по утверждению ведомства, были направлены на аннексированный Россией Крым. Украина официально не комментировала эти заявления.

Читайте также на портале "Комментарии" — мониторинговые ресурсы ночью, 19 декабря, сообщили о взрывах в российском городе Орел. С большой вероятностью под атаку попала местная ТЭЦ, ведь в городе зафиксировали перебои с электроснабжением.

Также издание "Комментарии" сообщало – Москву атаковали дроны в ночь, 15 декабря, раздавались взрывы. Мэр столицы страны-агрессора Сергей Собянин заявил, что российская ПВО якобы сбила 15 дронов.  Москвичи в пабликах делились информацией, что взрывы раздавались в Истринском районе Москвы.                                                                  

Ранее "Комментарии" писали – в ночь на 11 декабря неопознанные беспилотники атаковали российский город Великий Новгород. По предварительным данным, под удар попал химический завод, на территории которого вспыхнул пожар. 




