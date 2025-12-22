Повреждении судов, пожары и не только: что известно о сильных взрывах в РФ

В России заявили, что в результате атаки беспилотников в поселке Волна на Кубани повреждены два судна и два причала, на месте прилета возник масштабный пожар.

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

Оперштаб Краснодарского края РФ сообщил, что в поселке Волна Темрюкского района из-за атаки беспилотников повреждения получили два причала и два судна.

В сообщении отмечается, что повреждения на причалах привели к возгораниям площадью от тысячи до полутора тысяч квадратных метров.

Ранее Министерство обороны России заявило об атаке 35 украинских беспилотников по различным регионам страны.

Отдельно было указано, что шесть дронов, по утверждению ведомства, были направлены на аннексированный Россией Крым. Украина официально не комментировала эти заявления.

