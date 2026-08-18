Портников вказав на важливу особливість Путіна, яка змінює все

Український журналіст та політичний оглядач Віталій Портников заявив, що російський диктатор Володимир Путін навряд чи реагує на заяви чи попередження, якщо за ними не стоять конкретні події. За його словами, саме реальні зміни на полі бою та інші факти можуть змусити Кремль переглядати свої рішення.

Портников пояснив, що може змусити Путіна змінити рішення. Фото з відкритих джерел

Віталій Портников в інтерв’ю YouTube-каналу "И Грянул Грэм" прококоментував можливі наслідки пошкодження або знищення Керченського мосту. На думку оглядача, для Путіна принципово важливо побачити не прогноз чи заяву про можливий удар, а результат, який неможливо заперечити.

"Путін вірить не словам, а справам. Він офіцер КДБ. У КДБ слова не поважають. Поважають реальні факти. Повинні бути факти, які свідчать про те, що міст руйнується. А найкраще, щоб міст обрушився, щоб ми побачили, що він лежить на дні морському", — вказує Портников.

За словами Портникова, представники радянських спецслужб звикли працювати з інформацією та заявами, тому самі слова не обов’язково сприймають як доказ зміни ситуації. Натомість подія, яка вже сталася, створює реальність, яку доводиться враховувати. На його думку, саме потенційне повне руйнування Керченського мосту могло б стати для Кремля значно вагомішим сигналом, ніж будь-які заяви про підготовку такої операції.

"Міст дедалі складніше зміцнювати, тому Путіну доведеться зіткнутися з фактами. Якщо будуть факти, він їх аналізуватиме. Вихованці системи КДБ СРСР не аналізують слова. Вони самі майстри слів, які вони постійно постачали партійному апарату", — додав Портников.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Путіна відповіли на ідею "заморозки" війни проти України: які умови Кремля.

Також "Коментарі" писали, що Портников різко відповів, чому Зеленський не веде переговори з Путіним.