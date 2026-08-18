Портников указал на важную особенность Путина, которая меняет все

Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников заявил, что российский диктатор Владимир Путин вряд ли реагирует на заявления или предупреждения, если за ними не конкретные события. По его словам, именно реальные изменения в поле боя и другие факты могут заставить Кремль пересматривать свои решения.

Портников объяснил, что может вынудить Путина изменить решение. Фото из открытых источников

Виталий Портников в интервью YouTube-каналу "И Грянул Грэм" прокомментировал возможные последствия повреждения или уничтожения Керченского моста. По мнению обозревателя, для Путина важно увидеть не прогноз или заявление о возможном ударе, а результат, который невозможно отрицать.

"Путин верит не словам, а делам. Он офицер КГБ. В КГБ слова не уважают. Уважают реальные факты. Должны быть факты, свидетельствующие о том, что мост разрушается. А лучше всего, чтобы мост обрушился, чтобы мы увидели, что он лежит на морском дне", — указывает Портников.

По словам Портникова, представители советских спецслужб привыкли работать с информацией и заявлениями, потому сами слова не обязательно воспринимают как доказательство изменения ситуации. Зато событие создает реальность, которую приходится учитывать. По его мнению, именно потенциальное полное разрушение Керченского моста могло бы стать для Кремля более весомым сигналом, чем любые заявления о подготовке такой операции.

"Мост все сложнее укреплять, поэтому Путину придется столкнуться с фактами. Если будут факты, он будет их анализировать. Воспитанники системы КГБ СССР не анализируют слова. Они сами мастера слов, которые они постоянно снабжали партийный аппарат", — добавил Портников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Путина ответили на идею "заморозки" войны против Украины: каковы условия Кремля.

Также "Комментарии" писали, что Портников резко ответил, почему Зеленский не ведет переговоры с Путиным.