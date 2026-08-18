Портников указал на важную особенность Путина, которая меняет все

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Slava Kot
Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников заявил, что российский диктатор Владимир Путин вряд ли реагирует на заявления или предупреждения, если за ними не конкретные события. По его словам, именно реальные изменения в поле боя и другие факты могут заставить Кремль пересматривать свои решения.
Портников объяснил, что может вынудить Путина изменить решение. Фото из открытых источников
Виталий Портников в интервью YouTube-каналу "И Грянул Грэм" прокомментировал возможные последствия повреждения или уничтожения Керченского моста. По мнению обозревателя, для Путина важно увидеть не прогноз или заявление о возможном ударе, а результат, который невозможно отрицать.
По словам Портникова, представители советских спецслужб привыкли работать с информацией и заявлениями, потому сами слова не обязательно воспринимают как доказательство изменения ситуации. Зато событие создает реальность, которую приходится учитывать. По его мнению, именно потенциальное полное разрушение Керченского моста могло бы стать для Кремля более весомым сигналом, чем любые заявления о подготовке такой операции.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Путина ответили на идею "заморозки" войны против Украины: каковы условия Кремля.
Также "Комментарии" писали, что Портников резко ответил, почему Зеленский не ведет переговоры с Путиным.