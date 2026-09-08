Портников розкрив підступну багатокроківку Путіна: який план Москви

Росія може бути не зацікавлена у створенні повноцінного зернового коридору між Україною та РФ не лише через економічні мотиви. На думку українського журналіста та політичного оглядача Віталія Портникова, Кремль може розглядати продовольчу проблему як частину значно ширшої геополітичної стратегії.

Віталій Портников. Фото з відкритих джерел

Свою оцінку Портников висловив в ефірі YouTube-каналу "И грянул Грэм". За його словами, Володимир Путін нібито порівнює потенційні наслідки для російського аграрного сектору з можливістю завдати довгострокової шкоди українському сільському господарству.

"У Путіна дві чаші терезів. Одна чаша терезів — це доля російського агрокомплексу, доля російських фермерів, тобто те, про що він ніколи в житті не думав. З іншого боку у нього знищення українського сільського господарства, подальша деградація української економіки", — вказує Портников.

На думку журналіста, ключовим фактором може стати наступна посівна кампанія. Якщо через війну українські аграрії не зможуть повноцінно провести посівні роботи, це матиме наслідки не лише для економіки України, а й для глобальних продовольчих ринків.

Портников вважає, що Москва може розраховувати на ланцюгову реакцію: проблеми з постачанням продовольства здатні посилити нестабільність у країнах Глобального Півдня, а це, своєю чергою, може збільшити міграційний тиск на Європу.

За його словами, далі зростання міграції та соціального напруження може посилити позиції радикальних політичних сил, а у перспективі це здатне вплинути на європейську політику щодо України та Росії.

"Оскільки Путін думає багатокроківками, то він просто бачить цю вражаючу перспективу. Навіщо йому це зупиняти, якщо успіх так і проситься до рук", — зауважив Портников.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Портников заявив, що Україна намацала "Кощієву голку" Путіна.