Портников раскрыл коварную многоходовку Путина: каков план Москвы

Россия может быть не заинтересована в создании полноценного зернового коридора между Украиной и РФ не только по экономическим мотивам. По мнению украинского журналиста и политического обозревателя Виталия Портникова, Кремль может рассматривать продовольственную проблему как часть более широкой геополитической стратегии.

Виталий Портников. Фото из открытых источников

Свою оценку Портников высказал в эфире YouTube-канала "И грянул Грэм". По его словам, Владимир Путин якобы сравнивает потенциальные последствия для российского аграрного сектора с возможностью нанести долговременный ущерб украинскому сельскому хозяйству.

"У Путина две чаши весов. Одна чаша весов – это судьба российского агрокомплекса, судьба российских фермеров, то есть то, о чем он никогда в жизни не думал. С другой стороны у него уничтожение украинского сельского хозяйства, дальнейшая деградация украинской экономики", – указывает Портников.

По мнению журналиста, ключевым фактором может стать следующая посевная кампания. Если из-за войны украинские аграрии не смогут полноценно провести посевные работы, это будет иметь последствия не только для экономики Украины, но и для глобальных продовольственных рынков.

Портников считает, что Москва может рассчитывать на цепную реакцию: проблемы со снабжением продовольствия способны усугубить нестабильность в странах Глобального Юга, а это, в свою очередь, может увеличить миграционное давление на Европу.

По его словам, дальше рост миграции и социального напряжения может усилить позиции радикальных политических сил, а в перспективе это способно повлиять на европейскую политику в отношении Украины и России.

"Поскольку Путин думает многошаговками, то он просто видит эту поразительную перспективу. Зачем ему это останавливать, если успех так и просится в руки", — заметил Портников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Портников заявил, что Украина нащупала "Кощиеву иглу" Путина.