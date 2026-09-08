Портников раскрыл коварную многоходовку Путина: каков план Москвы

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Slava Kot
Россия может быть не заинтересована в создании полноценного зернового коридора между Украиной и РФ не только по экономическим мотивам. По мнению украинского журналиста и политического обозревателя Виталия Портникова, Кремль может рассматривать продовольственную проблему как часть более широкой геополитической стратегии.
Виталий Портников. Фото из открытых источников
Свою оценку Портников высказал в эфире YouTube-канала "И грянул Грэм". По его словам, Владимир Путин якобы сравнивает потенциальные последствия для российского аграрного сектора с возможностью нанести долговременный ущерб украинскому сельскому хозяйству.
По мнению журналиста, ключевым фактором может стать следующая посевная кампания. Если из-за войны украинские аграрии не смогут полноценно провести посевные работы, это будет иметь последствия не только для экономики Украины, но и для глобальных продовольственных рынков.
Портников считает, что Москва может рассчитывать на цепную реакцию: проблемы со снабжением продовольствия способны усугубить нестабильность в странах Глобального Юга, а это, в свою очередь, может увеличить миграционное давление на Европу.
По его словам, дальше рост миграции и социального напряжения может усилить позиции радикальных политических сил, а в перспективе это способно повлиять на европейскую политику в отношении Украины и России.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Портников заявил, что Украина нащупала "Кощиеву иглу" Путина.