Порт Південний відновив роботу після обстрілів: в АМПУ зробили заяву про забруднення акваторії

Адміністрація морських портів України повідомила про відновлення роботи порту Південний на Одещині після російського обстрілу.

Порт Південний. Фото: з відкритих джерел

Водночас у його акваторії, а також в порту Чорноморськ ще тривають роботи з ліквідації маслянистого забруднення.

"Порт Південний відкрито для заходу та виходу суден. Роботи в акваторії порту здійснюються з урахуванням необхідних заходів безпеки та відповідних обмежень", — йдеться у повідомленні АМПУ.

Маслянисті плями зафіксовані також в акваторії порту Чорноморськ. До ліквідації наслідків ворожого обстрілу в обох акваторіях залучені всі необхідні служби. Там працюють спеціалізовані судна та судна-нафтозбирачі.

Раніше в Адміністрації морських портів України підтвердили, що внаслідок масованих російських атак останніми по інфраструктурі порту Південний було зафіксовано витік рослинної олії в акваторію.

"Важливо, що мова йде про рослинну олію, яка є органічною речовиною та підлягає природному біологічному розпаду. АМПУ з усіма причетними службами вживає всіх можливих заходів для локалізації та недопущення подальшого поширення забруднення, з урахуванням поточних безпекових та погодних умов", — зазначили в АМПУ.

Як повідомляв портал "Коментарі", на узбережжі Одеси триває порятунок сотень птахів, які постраждали внаслідок витоку рослинної олії з резервуарів у порту "Південний", пошкоджених під час російських ударів по портовій інфраструктурі. Директор Одеського зоопарку Ігор Біляков звернувся до мешканців міста із закликом допомогти врятувати пернатих та доставляти їх до зоопарку. Наслідки російських ударів, за його словами, спричинили жахливу екологічну катастрофу.