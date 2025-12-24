logo

Порт Южный возобновил работу после обстрелов: в АМПУ сделали заявление о загрязнении акватории
commentss НОВОСТИ Все новости

Порт Южный возобновил работу после обстрелов: в АМПУ сделали заявление о загрязнении акватории

Ранее в Администрации морских портов Украины подтвердили, что в результате массированных российских атак по инфраструктуре порта Южный была зафиксирована утечка растительного масла

24 декабря 2025, 18:52
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Администрация морских портов Украины сообщила о возобновлении работы порта Южный в Одесской области после российского обстрела.

Порт Южный возобновил работу после обстрелов: в АМПУ сделали заявление о загрязнении акватории

Порт Южный. Фото: из открытых источников

В то же время в его акватории, а также в порту Черноморск еще продолжаются работы по ликвидации маслянистого загрязнения.

"Порт Южный открыт для захода и выхода судов. Работы в акватории порта осуществляются с учетом необходимых мер безопасности и соответствующих ограничений", — говорится в сообщении АМПУ.

Маслянистые пятна зафиксированы также в акватории порта Черноморск. К ликвидации последствий вражеских обстрелов в обеих акваториях привлечены все необходимые службы. Там работают специализированные суда и суда-нефтесборщики.

Ранее в Администрации морских портов Украины подтвердили, что в результате массированных российских атак по инфраструктуре порта Южный была зафиксирована утечка растительного масла в акваторию.

"Важно, что речь идет о растительном масле, которое является органическим веществом и подлежит природному биологическому распаду. АМПУ со всеми причастными службами принимает все возможные меры для локализации и недопущения дальнейшего распространения загрязнения, с учетом текущих условий безопасности и погоды", — отметили в АМПУ.

Как сообщал портал "Комментарии", на побережье Одессы продолжается спасение сотен птиц , пострадавших в результате утечки растительного масла из резервуаров в порту "Южный", поврежденных во время российских ударов по портовой инфраструктуре. Директор Одесского зоопарка Игорь Биляков обратился к жителям города с призывом помочь спасти пернатых и доставлять их в зоопарк. Последствия российских ударов, по его словам, повлекли за собой ужасную экологическую катастрофу.



Источник: https://t.me/ampu_uspa/424
