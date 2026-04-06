Війна з Росією "Порожні обіцянки та "нові" плани не працюють: у Раді "рознесли" вщент рішення Зеленського
“Порожні обіцянки та “нові” плани не працюють: у Раді "рознесли" вщент рішення Зеленського

Народна депутатка Скороход розповіла, що допоможе вирішити проблеми в армії

6 квітня 2026, 20:37
Автор:
Кречмаровская Наталия

Проблеми з мобілізацією позначаються на ситуації на фронті. На необхідності вирішити проблеми наголосив президент України Володимир Зеленський. Зазначив, що готують рішення для посилення української піхоти, системи контрактів в армії та реагування щодо СЗЧ. Наголосив, що заходи повинні бути такими, що реально спрацюють. 

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Анна Скороход розповіла, які заходи реально спрацюють:

  • зняття броні для всіх правоохоронців і проходження ними передової, шляхом ротації з чинними військовослужбовцями,

  • чіткі терміни служби для чинних військових,

  • гідне фінансове забезпечення,

  • припинення ганебної "бусифікації" та відлову чоловіків на вулицях, що лише знищує мотивацію та заганяє економіку в тінь,

  • скасування броні для працівників роздутих антикорупційних органів, які з мільйонними зарплатами роками відсиджуються в "теплих ваннах" у тилу,

  • реальна, а не показова відповідальність командирів за недбалість, злочинні накази та ставлення до людей як до "витратного матеріалу" (адже саме це найчастіше і є справжньою причиною СЗЧ),

  • прозоре проходження ВЛК без хабарів і принижень у чергах,

  • повноцінне лікування і реабілітація замість відправки на фронт недолікованих бійців,

  • знищення штучної бюрократії в армії, "через яку військові замість виконання бойових завдань змушені перекладати папірці та доводити, що вони не верблюди".

“Тільки так це запрацює. А порожніми обіцянками, новими "планами" та затягуванням гайок ми піхоту не посилимо і СЗЧ не зменшимо”, — переконана вона. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, яке рішення готують для ухилянтів.



Джерело: https://www.facebook.com/A.Skorokhod/posts/pfbid0Pdo8GbQUXxBvzUMQkGEfsf35EsPsc4XpPBbAVeQ4cYtCHSBRkyjp6PLz1dHesxY7l
