“Порожні обіцянки та “нові” плани не працюють: у Раді "рознесли" вщент рішення Зеленського

Проблеми з мобілізацією позначаються на ситуації на фронті. На необхідності вирішити проблеми наголосив президент України Володимир Зеленський. Зазначив, що готують рішення для посилення української піхоти, системи контрактів в армії та реагування щодо СЗЧ. Наголосив, що заходи повинні бути такими, що реально спрацюють.

Народна депутатка Анна Скороход розповіла, які заходи реально спрацюють:

зняття броні для всіх правоохоронців і проходження ними передової, шляхом ротації з чинними військовослужбовцями,

чіткі терміни служби для чинних військових,

гідне фінансове забезпечення,

припинення ганебної "бусифікації" та відлову чоловіків на вулицях, що лише знищує мотивацію та заганяє економіку в тінь,

скасування броні для працівників роздутих антикорупційних органів, які з мільйонними зарплатами роками відсиджуються в "теплих ваннах" у тилу,

реальна, а не показова відповідальність командирів за недбалість, злочинні накази та ставлення до людей як до "витратного матеріалу" (адже саме це найчастіше і є справжньою причиною СЗЧ),

прозоре проходження ВЛК без хабарів і принижень у чергах,

повноцінне лікування і реабілітація замість відправки на фронт недолікованих бійців,

знищення штучної бюрократії в армії, "через яку військові замість виконання бойових завдань змушені перекладати папірці та доводити, що вони не верблюди".

“Тільки так це запрацює. А порожніми обіцянками, новими "планами" та затягуванням гайок ми піхоту не посилимо і СЗЧ не зменшимо”, — переконана вона.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, яке рішення готують для ухилянтів.