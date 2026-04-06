logo

BTC/USD

69565

ETH/USD

2134.86

USD/UAH

43.58

EUR/UAH

50.32

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Война с Россией "Пустые обещания и "новые" планы не работают": в Раде вдребезги "разнесли" решение Зеленского
commentss НОВОСТИ Все новости

“Пустые обещания и “новые” планы не работают": в Раде вдребезги "разнесли" решение Зеленского

Народная депутат Скороход рассказала, что поможет решить проблемы в армии

6 апреля 2026, 20:37
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Проблемы с мобилизацией отражаются в ситуации на фронте. Необходимо решить проблемы подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что готовят решения для усиления украинской пехоты, системы контрактов в армии и реагирования по СЗЧ. Подчеркнул, что мероприятия должны реально сработать.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Анна Скороход рассказала, какие мероприятия реально сработают:

  • снятие брони для всех правоохранителей и прохождение ими передовой, путем ротации с действующими военнослужащими,

  • четкие сроки службы для действующих военных,

  • достойное финансовое обеспечение,

  • прекращение позорной "бусификации" и отлова мужчин на улицах, что только уничтожает мотивацию и загоняет экономику в тень,

  • отмена брони для работников раздутых антикоррупционных органов, которые с миллионными зарплатами годами отсиживаются в "теплых ваннах" в тылу,

  • реальная, а не показательная ответственность командиров за халатность, преступные приказы и отношение к людям как к "расходному материалу" (ведь именно это чаще всего и есть истинная причина СЗЧ),

  • прозрачное прохождение ВЛК без взяток и унижений в очередях,

  • полноценное лечение и реабилитация вместо отправки на фронт недолеченных бойцов,

  • уничтожение искусственной бюрократии в армии, "из-за которой военные вместо выполнения боевых задач вынуждены перекладывать бумажки и доказывать, что они не верблюды".

"Только так это заработает. А пустыми обещаниями, новыми "планами" и затягиванием гаек мы пехоту не усилим и СЗЧ не уменьшим", — убеждена она.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какое решение готовят для уклонистов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/A.Skorokhod/posts/pfbid0Pdo8GbQUXxBvzUMQkGEfsf35EsPsc4XpPBbAVeQ4cYtCHSBRkyjp6PLz1dHesxY7l
Теги:

Новости

Все новости