“Пустые обещания и “новые” планы не работают": в Раде вдребезги "разнесли" решение Зеленского

Проблемы с мобилизацией отражаются в ситуации на фронте. Необходимо решить проблемы подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что готовят решения для усиления украинской пехоты, системы контрактов в армии и реагирования по СЗЧ. Подчеркнул, что мероприятия должны реально сработать.

Народная депутат Анна Скороход рассказала, какие мероприятия реально сработают:

снятие брони для всех правоохранителей и прохождение ими передовой, путем ротации с действующими военнослужащими,

четкие сроки службы для действующих военных,

достойное финансовое обеспечение,

прекращение позорной "бусификации" и отлова мужчин на улицах, что только уничтожает мотивацию и загоняет экономику в тень,

отмена брони для работников раздутых антикоррупционных органов, которые с миллионными зарплатами годами отсиживаются в "теплых ваннах" в тылу,

реальная, а не показательная ответственность командиров за халатность, преступные приказы и отношение к людям как к "расходному материалу" (ведь именно это чаще всего и есть истинная причина СЗЧ),

прозрачное прохождение ВЛК без взяток и унижений в очередях,

полноценное лечение и реабилитация вместо отправки на фронт недолеченных бойцов,

уничтожение искусственной бюрократии в армии, "из-за которой военные вместо выполнения боевых задач вынуждены перекладывать бумажки и доказывать, что они не верблюды".

"Только так это заработает. А пустыми обещаниями, новыми "планами" и затягиванием гаек мы пехоту не усилим и СЗЧ не уменьшим", — убеждена она.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какое решение готовят для уклонистов.