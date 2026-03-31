З’явилася інформація про черговий випадок, коли російського військовослужбовця, попри серйозні проблеми зі здоров’ям, відправили на бойове завдання.

Поранені бійці рф на штурмі замість лікування

Йдеться про Сергія Отченко, який, за наявними даними, загинув у районі населеного пункту Старопетрівка Гуляйпільського району.

Повідомляється, що військовий мав при собі рапорт про відмову від участі в штурмових діях. У документі він зазначав, що потребує медичної допомоги, зокрема ампутації пальця на нозі, і не може виконувати бойові завдання.

Попри це, за інформацією джерел, командування підрозділу не врахувало його стан і направило на штурм.

Цей випадок вкотре піднімає питання про ставлення до особового складу в російській армії та умови, в яких перебувають військові на передовій.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у російській військовій авіації спостерігається значне перевантаження льотного складу через інтенсивність бойових вильотів. Про це повідомив капітан ЗС РФ Ілля Туманов.

За його словами, сучасні пілоти виконують понад 100 годин нальоту на місяць, тоді як раніше такий показник вважався річною нормою для тактичної авіації. У зв’язку з цим, за його твердженням, фактично ігноруються норми праці, відпочинку та медичні рекомендації, що призводить до суттєвого зростання рівня стресу серед льотчиків. Зазначається, що пілоти регулярно проходять психологічні обстеження для оцінки їхнього стану. У разі перевищення допустимого рівня стресу їх можуть направляти на короткострокове відновлення.

