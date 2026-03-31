logo

BTC/USD

67941

ETH/USD

2073.51

USD/UAH

43.8

EUR/UAH

50.31

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Война с Россией Раненого бросили в бой на штурм: непридуманная история с фронта
commentss НОВОСТИ Все новости

Раненого бросили в бой на штурм: непридуманная история с фронта

Российское командование снова обвиняют в отправке раненых военных на штурмы без должной помощи

31 марта 2026, 01:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Появилась информация об очередном случае, когда российский военнослужащий, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, был отправлен на боевую задачу.

Раненые бойцы России на штурме вместо лечения

Речь идет о Сергее Отченко, который, по имеющимся данным, погиб в районе населенного пункта Старопетровка Гуляйпольского района.             

Сообщается, что военный имел при себе рапорт об отказе от участия в штурмовых действиях. В документе он отмечал, что нуждается в медицинской помощи, в частности, ампутации пальца на ноге, и не может выполнять боевые задания.

Несмотря на это, по информации источников, командование подразделения не учло его состояние и направило на штурм.

Этот случай еще раз поднимает вопрос об отношении к личному составу в русской армии и условиям, в которых находятся военные на передовой.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в российской военной авиации наблюдается значительная перегрузка летного состава из-за интенсивности боевых вылетов. Об этом сообщил капитан ВС РФ Илья Туманов.
По его словам, современные пилоты выполняют более 100 часов налета в месяц, в то время как ранее такой показатель считался годовой нормой для тактической авиации. В этой связи, по его утверждению, фактически игнорируются нормы труда, отдыха и медицинские рекомендации, что приводит к существенному росту уровня стресса среди летчиков. Пилоты регулярно проходят психологические обследования для оценки их состояния. При превышении допустимого уровня стресса их могут направлять на краткосрочное восстановление.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/OSHP_225
Теги:

Новости

Все новости