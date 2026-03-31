Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Появилась информация об очередном случае, когда российский военнослужащий, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, был отправлен на боевую задачу.
Раненые бойцы России на штурме вместо лечения
Речь идет о Сергее Отченко, который, по имеющимся данным, погиб в районе населенного пункта Старопетровка Гуляйпольского района.
Сообщается, что военный имел при себе рапорт об отказе от участия в штурмовых действиях. В документе он отмечал, что нуждается в медицинской помощи, в частности, ампутации пальца на ноге, и не может выполнять боевые задания.
Несмотря на это, по информации источников, командование подразделения не учло его состояние и направило на штурм.
Этот случай еще раз поднимает вопрос об отношении к личному составу в русской армии и условиям, в которых находятся военные на передовой.