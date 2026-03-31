Появилась информация об очередном случае, когда российский военнослужащий, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, был отправлен на боевую задачу.

Раненые бойцы России на штурме вместо лечения

Речь идет о Сергее Отченко, который, по имеющимся данным, погиб в районе населенного пункта Старопетровка Гуляйпольского района.

Сообщается, что военный имел при себе рапорт об отказе от участия в штурмовых действиях. В документе он отмечал, что нуждается в медицинской помощи, в частности, ампутации пальца на ноге, и не может выполнять боевые задания.

Несмотря на это, по информации источников, командование подразделения не учло его состояние и направило на штурм.

Этот случай еще раз поднимает вопрос об отношении к личному составу в русской армии и условиям, в которых находятся военные на передовой.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в российской военной авиации наблюдается значительная перегрузка летного состава из-за интенсивности боевых вылетов. Об этом сообщил капитан ВС РФ Илья Туманов.

По его словам, современные пилоты выполняют более 100 часов налета в месяц, в то время как ранее такой показатель считался годовой нормой для тактической авиации. В этой связи, по его утверждению, фактически игнорируются нормы труда, отдыха и медицинские рекомендации, что приводит к существенному росту уровня стресса среди летчиков. Пилоты регулярно проходят психологические обследования для оценки их состояния. При превышении допустимого уровня стресса их могут направлять на краткосрочное восстановление.

