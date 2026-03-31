Льотчики РФ працюють на межі: який стан російської авіації зараз

У російській військовій авіації спостерігається значне перевантаження льотного складу через інтенсивність бойових вильотів. Про це повідомив капітан ЗС РФ Ілля Туманов.

Стан російської авіації

За його словами, сучасні пілоти виконують понад 100 годин нальоту на місяць, тоді як раніше такий показник вважався річною нормою для тактичної авіації.

У зв’язку з цим, за його твердженням, фактично ігноруються норми праці, відпочинку та медичні рекомендації, що призводить до суттєвого зростання рівня стресу серед льотчиків.

Зазначається, що пілоти регулярно проходять психологічні обстеження для оцінки їхнього стану. У разі перевищення допустимого рівня стресу їх можуть направляти на короткострокове відновлення.

Особливо складна ситуація, за словами військового, виникає серед пілотів одномісних винищувачів, які виконують тривалі бойові чергування. Через перевтому фіксуються випадки втрати концентрації під час польотів.

Водночас екіпажі літаків із двома пілотами перебувають у більш безпечних умовах, оскільки можуть контролювати один одного.

Таким чином, інтенсивність бойових дій суттєво впливає на стан російської авіації та створює додаткові ризики під час виконання завдань.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Росії розгорівся скандал після заяви глави Ростелекома Михайло Осеевский, який заявив, що WhatsApp "вже помер", а Telegram нібито може припинити роботу найближчим часом.

На цьому тлі він наголосив, що розвиток вітчизняних сервісів є достатнім і ситуація залишається під контролем. Ці слова викликали різку реакцію навіть серед проросійських блогерів. Зокрема, Анастасия Кашеварова публічно розкритикувала таку позицію, заявивши, що подібні рішення негативно впливають на різні сфери життя.

