В российской военной авиации наблюдается значительная перегрузка летного состава из-за интенсивности боевых вылетов. Об этом сообщил капитан ВС РФ Илья Туманов.

Состояние российской авиации

По его словам, современные пилоты выполняют более 100 часов налета в месяц, в то время как ранее такой показатель считался годовой нормой для тактической авиации.

В этой связи, по его утверждению, фактически игнорируются нормы труда, отдыха и медицинские рекомендации, что приводит к существенному росту уровня стресса среди летчиков.

Пилоты регулярно проходят психологические обследования для оценки их состояния. При превышении допустимого уровня стресса их могут направлять на краткосрочное восстановление.

Особенно сложная ситуация, по словам военного, возникает среди пилотов одноместных истребителей, выполняющих длительные боевые дежурства. Из-за переутомления фиксируются случаи потери концентрации во время полетов.

В то же время, экипажи самолетов с двумя пилотами находятся в более безопасных условиях, поскольку могут контролировать друг друга.

Таким образом, интенсивность боевых действий оказывает существенное влияние на состояние российской авиации и создает дополнительные риски при выполнении задач.

