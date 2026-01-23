Поранений у пастці: чим завершилися 11 спроб евакуювати українського бійця з сірої зони

Бійця 53-ї окремої механізованої бригади Третього армійського корпусу, який зазнав кульового поранення під час стрілкового бою, вдалося евакуювати з району між позиціями сторін лише з одинадцятої спроби. Поранений опинився у так званій "сірій зоні" — під постійною загрозою вогню противника, що суттєво ускладнювало будь-які рятувальні дії.

11 спроб евакуації з сірої зони

Перші вісім спроб евакуації, які проводилися силами підрозділу, не дали результату через складну тактичну обстановку та інтенсивний вогневий контроль з боку ворога. З огляду на ризики для особового складу командування ухвалило рішення застосувати наземні роботизовані комплекси (НРК), здатні працювати без безпосередньої участі людей.

До операції долучилися фахівці Першого медичного підрозділу. Для транспортування пораненого використали НРК, обладнаний броньованою капсулою, призначеною для безпечної евакуації з небезпечних ділянок. Під час виконання завдання було втрачено два роботизовані комплекси, однак одинадцята спроба стала успішною.

Пораненого доправили у безпечну зону, де йому надали першу медичну допомогу. Наразі боєць перебуває під наглядом лікарів і проходить подальше лікування. За наявною інформацією, загрози його життю немає.

Цей випадок став черговим прикладом того, як технології — зокрема наземні роботизовані системи — дозволяють рятувати життя військових у ситуаціях, коли класична евакуація є надто небезпечною.

