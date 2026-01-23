logo_ukra

Поранений у пастці: чим завершилися 11 спроб евакуювати українського бійця з сірої зони

Пораненого бійця вдалося врятувати лише з одинадцятої спроби — евакуація з «сірої зони» стала можливою завдяки наземним роботизованим комплексам

23 січня 2026, 21:06
Бійця 53-ї окремої механізованої бригади Третього армійського корпусу, який зазнав кульового поранення під час стрілкового бою, вдалося евакуювати з району між позиціями сторін лише з одинадцятої спроби. Поранений опинився у так званій "сірій зоні" — під постійною загрозою вогню противника, що суттєво ускладнювало будь-які рятувальні дії.

Поранений у пастці: чим завершилися 11 спроб евакуювати українського бійця з сірої зони

11 спроб евакуації з сірої зони

Перші вісім спроб евакуації, які проводилися силами підрозділу, не дали результату через складну тактичну обстановку та інтенсивний вогневий контроль з боку ворога. З огляду на ризики для особового складу командування ухвалило рішення застосувати наземні роботизовані комплекси (НРК), здатні працювати без безпосередньої участі людей.

До операції долучилися фахівці Першого медичного підрозділу. Для транспортування пораненого використали НРК, обладнаний броньованою капсулою, призначеною для безпечної евакуації з небезпечних ділянок. Під час виконання завдання було втрачено два роботизовані комплекси, однак одинадцята спроба стала успішною.

Пораненого доправили у безпечну зону, де йому надали першу медичну допомогу. Наразі боєць перебуває під наглядом лікарів і проходить подальше лікування. За наявною інформацією, загрози його життю немає.

Цей випадок став черговим прикладом того, як технології — зокрема наземні роботизовані системи — дозволяють рятувати життя військових у ситуаціях, коли класична евакуація є надто небезпечною.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у 2025 році російська влада різко збільшила витрати на поховання військових, загиблих у війні проти України, а також на встановлення меморіалів на їхню честь. Про це повідомляє Верстка, проаналізувавши дані з порталу державних закупівель.



Джерело: https://t.me/first_medical_battalion/258
