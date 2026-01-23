logo

Раненый в ловушке: чем завершились 11 попыток эвакуировать украинского бойца из серой зоны
commentss НОВОСТИ Все новости

Раненый в ловушке: чем завершились 11 попыток эвакуировать украинского бойца из серой зоны

Раненого бойца удалось спасти только с одиннадцатой попытки — эвакуация из «серой зоны» стала возможной благодаря наземным роботизированным комплексам

23 января 2026, 21:06
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Бойцу 53-й отдельной механизированной бригады Третьего армейского корпуса, потерпевшего пулевое ранение во время стрелкового боя, удалось эвакуировать из района между позициями сторон только с одиннадцатой попытки. Раненый оказался в так называемой серой зоне — под постоянной угрозой огня противника, что существенно осложняло любые спасательные действия.

Раненый в ловушке: чем завершились 11 попыток эвакуировать украинского бойца из серой зоны

11 попыток эвакуации из серой зоны

Первые восемь попыток эвакуации, которые проводились силами подразделения, не дали результата из-за сложной тактической обстановки и интенсивного огневого контроля со стороны врага. Учитывая риски для личного состава командования, приняло решение применить наземные роботизированные комплексы (НРК), способные работать без непосредственного участия людей.

К операции подключились специалисты Первого медицинского подразделения. Для транспортировки раненого использовали НРК, оборудованный бронированной капсулой, предназначенной для безопасной эвакуации из опасных участков. При выполнении задания были потеряны два роботизированных комплекса, однако одиннадцатая попытка стала успешной.

Раненого доставили в безопасную зону, где ему оказали первую медицинскую помощь. В настоящее время боец находится под наблюдением врачей и проходит дальнейшее лечение. По имеющейся информации, угрозы его жизни нет.

Этот случай стал очередным примером того, как технологии — в частности наземные роботизированные системы — позволяют спасать жизнь военных в ситуациях, когда классическая эвакуация слишком опасна.

Источник: https://t.me/first_medical_battalion/258
