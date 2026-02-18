Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв відреагував на резонансне інтерв’ю колишнього головнокомандувача ЗСУ, а нині посла України у Великій Британії Валерія Залужного. Використовуючи свою традиційну риторику, російський посадовець заявив: "Ну, вот и всё. Залужный начал свою игру и наехал на генитального паяца, обвинив в срыве контрнаступления в 2023-м".

«Пора запасатися попкорном»: Медведєв відреагував на заяви Залужного про причини невдач контрнаступу-2023

Приводом для такої заяви стали слова Валерія Залужного для видання Associated Press. Ексголовком розповів, що першочерговий план контрнаступу 2023 року передбачав створення "єдиного ударного кулака" для деокупації частини Запорізької області, включно з АЕС, та виходу до Азовського моря. Така операція мала на меті перерізати логістичний коридор ворога до Криму.

Однак, за словами Залужного, операція відхилилася від початкового задуму, а "ресурси були розпорошені". Крім того, як пише AP, колишній головнокомандувач звинуватив Володимира Зеленського та інших посадовців у тому, що вони "не виділили необхідних ресурсів".

Спираючись на ці тези, Медведєв спробував спрогнозувати внутрішній конфлікт в Україні: "Схватка свидомого фельдмаршала и ковёрного клоуна началась! Интересно, кто кого арестует? Пора запасаться попкорном…".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що за версією Залужного, успіх наступу вимагав значного нарощування сил і тактичної несподіванки, проте через відсутність належної підтримки з боку влади та зміну стратегії, досягти поставлених цілей не вдалося.

"Сили були розпорошені по великій території, що зменшило їхню ударну силу... План, який він (Залужний) розробив за допомогою партнерів НАТО, провалився, оскільки Зеленський та інші посадовці не виділили необхідні ресурси", — пише AP посилаючись на слова Залужного.



