Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на резонансное интервью бывшего главнокомандующего ВСУ, а ныне посла Украины в Великобритании Валерия Залужного. Используя свою традиционную риторику, российское чиновник заявил: "Ну, вот и все. Залужный начал свою игру и наехал на генитального паяца, обвинив в срыве контрнаступления в 2023-м".

«Пора запасаться попкорном»: Медведев отреагировал на заявления Залужного о причинах неудач контрнаступления-2023

Поводом к такому заявлению стали слова Валерия Залужного для издания Associated Press. Экс-главком рассказал, что первоочередной план контрнаступления 2023 года предусматривал создание "единого ударного кулака" для деоккупации части Запорожской области, включая АЭС, и выход к Азовскому морю. Такая операция преследовала цель перерезать логистический коридор врага в Крым.

Однако, по словам Залужного, операция отклонилась от первоначального замысла, а "ресурсы были рассеяны". Кроме того, как пишет AP, бывший главнокомандующий обвинил Владимира Зеленского и других чиновников в том, что они "не выделили необходимые ресурсы".

Опираясь на эти тезисы, Медведев попытался спрогнозировать внутренний конфликт в Украине: "Схватка сознательного фельдмаршала и ковёрного клоуна началась! Интересно, кто кого арестует? Пора запасаться попкорном…".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что по версии Залужного, успех наступления требовал значительного наращивания сил и тактической неожиданности, однако из-за отсутствия должной поддержки со стороны властей и изменения стратегии, достичь поставленных целей не удалось.

"Силы были рассеяны по большой территории, что уменьшило их ударную силу... План, который он (Залужный) разработал с помощью партнеров НАТО, провалился, поскольку Зеленский и другие чиновники не выделили необходимые ресурсы", — пишет AP , ссылаясь на слова Залужного.



