Попри обстріли та саботаж РФ: Український морський коридор перевіз 100 млн тонн зерна та забезпечує світову продовольчу безпеку

Український морський коридор продовжує стабільно працювати, забезпечуючи експорт продукції навіть під постійними обстрілами та загрозами з боку держави-терориста Росії. Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України з посиланням на дані АМПУ.

Український морський коридор обійшов атаки Росії: 100 млн тонн зерна вже в безпеці

З вересня 2023 року через коридор було перевезено 168,9 млн тонн вантажів, з яких 100 млн тонн – це зерно. Попри численні атаки, понад 40% всього обсягу перевезень припало саме на 2025 рік.

"Росія вже четвертий рік поспіль системно атакує цивільну та критичну інфраструктуру України — порти, логістику та енергетику, намагаючись дестабілізувати експорт і порушити глобальну продовольчу безпеку. За період з 2 грудня 2025 по 12 січня 2026 року припадає 10% усіх руйнувань інфраструктури, починаючи з 2022 року", — зазначили в міністерстві.

Втім, українські працівники портів, логісти, моряки та ремонтні бригади щодня працюють у надзвичайно складних умовах, забезпечуючи безперервний рух суден і виконання експортних контрактів. Завдяки цьому Україна продовжує залишатися частиною світової продовольчої системи.

"Попри постійні обстріли та погрози з боку держави-терориста, український морський коридор залишається надійним маршрутом експорту. Він продовжує постачати українську продукцію на світові ринки та гарантує продовольчу безпеку десятків країн", — наголосив віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба.

