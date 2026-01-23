Росія втрачає великого покупця своєї нафти

Провідна державна нафтова компанія Індії Indian Oil здійснила велику закупівлю нафти обсягом близько 7 мільйонів барелів, прагнучи замістити постачання російської сировини. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, знайомі з деталями угоди.

За даними співрозмовників агентства, Indian Oil придбала 1 мільйон барелів нафти з Об'єднаних Арабських Еміратів у компанії Shell, а також 2 мільйони барелів сорту Upper Zakum у трейдера Mercuria. Ще 2 мільйони барелів компанія закупила в Анголі у Exxon, а додаткові 2 мільйони барелів було придбано у Бразилії у Petrobras. Таким чином, індійський нафтопереробник диверсифікував постачання, зробивши ставку на Близький Схід, Африку та Південну Америку.

Reuters зазначає, що подібні угоди відображають ширший тренд: індійські нафтопереробники поступово скорочують закупівлю російської нафти та збільшують імпорт із альтернативних регіонів. На думку аналітиків, така стратегія може бути пов'язана зі спробами Нью-Делі покращити торговельні відносини зі США та наблизитися до укладання угоди про зниження американських мит.

Журналісти нагадують, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Індія стала одним із найбільших покупців російської нафти, скориставшись значними знижками. Проте останнім часом ситуація змінюється. Індійські НПЗ почали урізати обсяги закупівель російської сировини на тлі посилення санкцій США, зокрема обмежень проти компаній "Лукойл" та "Роснефть".

Експерти вважають, що подальша переорієнтація Індії на інші ринки може серйозно вплинути на позиції Росії в Азії та змінити баланс сил на світовому нафтовому ринку.

