Росія втрачає великого покупця своєї нафти
Росія втрачає великого покупця своєї нафти

Провідний індійський нафтопереробник замість російської нафти придбав мільйони барелів "чорного золота" в ОАЕ та інших країнах

23 січня 2026, 13:56
Автор:
Кравцев Сергей

Провідна державна нафтова компанія Індії Indian Oil здійснила велику закупівлю нафти обсягом близько 7 мільйонів барелів, прагнучи замістити постачання російської сировини. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, знайомі з деталями угоди.

Росія втрачає великого покупця своєї нафти

Танкери із нафтою. Фото: із відкритих джерел

За даними співрозмовників агентства, Indian Oil придбала 1 мільйон барелів нафти з Об'єднаних Арабських Еміратів у компанії Shell, а також 2 мільйони барелів сорту Upper Zakum у трейдера Mercuria. Ще 2 мільйони барелів компанія закупила в Анголі у Exxon, а додаткові 2 мільйони барелів було придбано у Бразилії у Petrobras. Таким чином, індійський нафтопереробник диверсифікував постачання, зробивши ставку на Близький Схід, Африку та Південну Америку.

Reuters зазначає, що подібні угоди відображають ширший тренд: індійські нафтопереробники поступово скорочують закупівлю російської нафти та збільшують імпорт із альтернативних регіонів. На думку аналітиків, така стратегія може бути пов'язана зі спробами Нью-Делі покращити торговельні відносини зі США та наблизитися до укладання угоди про зниження американських мит.

Журналісти нагадують, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Індія стала одним із найбільших покупців російської нафти, скориставшись значними знижками. Проте останнім часом ситуація змінюється. Індійські НПЗ почали урізати обсяги закупівель російської сировини на тлі посилення санкцій США, зокрема обмежень проти компаній "Лукойл" та "Роснефть".

Експерти вважають, що подальша переорієнтація Індії на інші ринки може серйозно вплинути на позиції Росії в Азії та змінити баланс сил на світовому нафтовому ринку.

Читайте також на порталі "Коментарі" — танкери, завантажені майже 2,2 млн барелів російської нафти Urals, зараз прямують до найбільшого нафтопереробного заводу Індії Reliance. Судна мають доставити свої вантажі на початку цього місяця. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє "Bloomberg".




Джерело: https://www.reuters.com/business/energy/indian-oil-buys-angola-brazil-uae-oil-replace-russian-crude-sources-say-2026-01-23/
